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Νεοκλής Αβδάλας

Νεοκλής Αβδάλας

Όλες οι εξελίξεις για τον Νεοκλή Αβδάλα: εμφανίσεις, προπονητικές επιλογές και προοπτική καριέρας. Αναλυτικό ρεπορτάζ και highlights στο Sportdog.gr.

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Τον υπέγραψε! Κίνηση έκπληξη του ΠΑΟ από Αμερική, νέα δεδομένα για Αβδάλα
Euroleague | 17/07 - 07:38

Τον υπέγραψε! Κίνηση έκπληξη του ΠΑΟ από Αμερική, νέα δεδομένα για Αβδάλα

Λίγοι το περίμεναν, κι όμως ο Παναθηναϊκός το έκανε! Η...

Ο άνθρωπος που μπορεί να μετατρέψει τον Νεοκλή Αβδάλα σε σταρ του ΝΒΑ!
NBA | 16/04 - 16:36

Ο άνθρωπος που μπορεί να μετατρέψει τον Νεοκλή Αβδάλα σε σταρ του ΝΒΑ!

Ο Μάικ Μαλόουν είναι ένας από τους λόγους που ο Έλληνας ά...

Ο επόμενος Έλληνας του ΠΑΟ που ακολουθεί τον Αβδάλα - Δίνουν πολλά χρήματα!
Euroleague | VIDEO 13/04 - 23:20

Ο επόμενος Έλληνας του ΠΑΟ που ακολουθεί τον Αβδάλα - Δίνουν πολλά χρήματα!

Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού έχει ήδη κρούσεις από τ...

Διάλεξε ο Αβδάλας! - Το κάλεσμα του Πιτίνο και η απόφαση που πήρε
Euroleague | 13/04 - 20:20

Διάλεξε ο Αβδάλας! - Το κάλεσμα του Πιτίνο και η απόφαση που πήρε

Ο 20χρονος γκαρντ του Παναθηναϊκού προκάλεσε… αμερικανικές μ...

Εξελίξεις με Αβδάλα - Η απόφαση για το μέλλον και η πρόταση που "σκάει"
Euroleague | 09/04 - 07:54

Εξελίξεις με Αβδάλα - Η απόφαση για το μέλλον και η πρόταση που "σκάει"

Τι συμβαίνει με τον ταλαντούχο Έλληνα παίκτη, ο οποίος ε...

Η ανατροπή με Αβδάλα-Παναθηναϊκό και το "χρυσό" συμβόλαιο που... περιμένει!
Basket League | 30/03 - 14:20

Η ανατροπή με Αβδάλα-Παναθηναϊκό και το "χρυσό" συμβόλαιο που... περιμένει!

Ο Έλληνας άσος ξεκίνησε προπονήσεις, δηλώθηκε στο πρωτάθλημα κ...

Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Αβδάλας στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός;
Euroleague | 29/03 - 18:22

Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Αβδάλας στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός;

Ο νεαρός άσος επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε προπονήσεις μ...

Συμβόλαιο άνω των 3 εκατ. σε Αβδάλα - Τι πραγματικά ισχύει με Παναθηναϊκό
Euroleague | VIDEO 28/03 - 23:51

Συμβόλαιο άνω των 3 εκατ. σε Αβδάλα - Τι πραγματικά ισχύει με Παναθηναϊκό

Γιατί ο Νεοκλής Αβδάλας γύρισε στην Ελλάδα και κάνει π...

Εκτός ο Χουάντσο και άλλοι τρεις - Επιστροφή Αβδάλα στον Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 28/03 - 17:29

Εκτός ο Χουάντσο και άλλοι τρεις - Επιστροφή Αβδάλα στον Παναθηναϊκό!

Πολλά τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε π...

Επιβεβαίωση «Euroleague buzzer Beater» για την επόμενη ομάδα του Αβδάλα!
NBA | 27/03 - 16:07

Επιβεβαίωση «Euroleague buzzer Beater» για την επόμενη ομάδα του Αβδάλα!

Ο Τόλης Κοτζιάς αποκάλυψε πού θα παίζει ο Νεοκλής Αβδάλας τ...

Εκπληκτικός Αβδάλας παρά την ήττα του Βιρτζίνια - "Διπλός" Χιτικούδης (Vid)
Μπάσκετ | 01/03 - 11:45

Εκπληκτικός Αβδάλας παρά την ήττα του Βιρτζίνια - "Διπλός" Χιτικούδης (Vid)

Εντυπωσιακές εμφανίσεις από τ...

Νεοκλης Αβδάλας: Το μισό ΝΒΑ στα... πόδια του! (Vid)
NBA | 03/12/2025 - 15:04

Νεοκλης Αβδάλας: Το μισό ΝΒΑ στα... πόδια του! (Vid)

Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ συνεχίζει να καταγράφει εμφανίσεις υ...

Μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟ για Έλληνα που γυρίζει από ΗΠΑ - Το φαβορί για Αβδάλα!
Euroleague | VIDEO 01/12/2025 - 23:11

Μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟ για Έλληνα που γυρίζει από ΗΠΑ - Το φαβορί για Αβδάλα!

Το μέλλον του Νεοκλή Αβδάλα στην Αμερική και τα δεδομένα α...

Νέα δεδομένα με Φουρνιέ και μεταγραφή σε Ολυμπιακό! Πότε πάει NBA ο Αβδάλας
Euroleague | VIDEO 28/11/2025 - 15:00

Νέα δεδομένα με Φουρνιέ και μεταγραφή σε Ολυμπιακό! Πότε πάει NBA ο Αβδάλας

Η «Euroleague Buzzer Beater» επέστρεψε με σχολιασμό για την ήττα τ...

Έβαλε πλώρη για NBA ο Αβδάλας - Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να τον επιλέξουν
NBA | 22/11/2025 - 20:28

Έβαλε πλώρη για NBA ο Αβδάλας - Ποιες ομάδες θα μπορούσαν να τον επιλέξουν

Ο 19χρονος Έλληνας γκαρντ «ξετρελαίνει» τους Αμερικανούς μ...

Αποκάλυψη Αβδάλα για Παναθηναϊκό - "Θέλω να παίξω στο ΝΒΑ"!
NBA | 22/11/2025 - 10:08

Αποκάλυψη Αβδάλα για Παναθηναϊκό - "Θέλω να παίξω στο ΝΒΑ"!

Λένε ή αν θέλετε λέμε και δεν είναι αδικαιολόγητο ότι τ...

"Πολυδιάστατος" Αβδάλας - Νέα γεμάτη εμφάνιση στη νίκη της Βιρτζίνια (Vid)
Μπάσκετ | 13/11/2025 - 11:03

"Πολυδιάστατος" Αβδάλας - Νέα γεμάτη εμφάνιση στη νίκη της Βιρτζίνια (Vid)

Ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση α...

Τρελαίνει κόσμο ο Αβδάλας στις ΗΠΑ - Τι ισχύει με τα δικαιώματα του ΠΑΟ
Eurobasket | 11/11/2025 - 18:53

Τρελαίνει κόσμο ο Αβδάλας στις ΗΠΑ - Τι ισχύει με τα δικαιώματα του ΠΑΟ

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Αμερική για το μεγαλύτερο τ...

Παιχταρά μου! Τρομερή εμφάνιση Αβδάλα στις ΗΠΑ - 33 πόντοι (Vid)
Μπάσκετ | 09/11/2025 - 10:24

Παιχταρά μου! Τρομερή εμφάνιση Αβδάλα στις ΗΠΑ - 33 πόντοι (Vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση τ...

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Αβδάλα που... ετοιμάζεται για ΝΒΑ! (ΦΩΤΟ)
NBA | 15/10/2025 - 19:38

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Αβδάλα που... ετοιμάζεται για ΝΒΑ! (ΦΩΤΟ)

H μετάβασή του στην Αμερική δεν σηματοδοτεί μόνο μια α...

Η επόμενη μέρα της Εθνικής με 2+2 δυνατές προσθήκες - Απόφαση Γιάννη-Βασίλη
Eurobasket | VIDEO 14/09/2025 - 22:38

Η επόμενη μέρα της Εθνικής με 2+2 δυνατές προσθήκες - Απόφαση Γιάννη-Βασίλη

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χ...