Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Νετσάτι Ατές

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Νετσάτι Ατές. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Υπόκλιση σε Τζολάκη από συνεργάτη του Τερίμ - Ατάκα για μεταγραφή
Super League | VIDEO 26/06 - 16:31

Υπόκλιση σε Τζολάκη από συνεργάτη του Τερίμ - Ατάκα για μεταγραφή

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε συνεργάτης του Τούρκου τ...