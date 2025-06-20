Facebook Pixel
Νίκολα Μόρο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Νίκολα Μόρο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Τέλος" ο Μόρο για ΑΕΚ - Χρειάζονται 3+1 μεταγραφές
Super League | 12/08 - 21:30

12 Αυγούστου σήμερα… Άλλη μια δύσκολη ημερομηνία αφού π...

Αυτές είναι οι μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ ανεξαρτήτου Ευρώπης
Blogs | VIDEO 10/08 - 19:07

Οι δεδομένες μεταγραφές που πρέπει να κάνουν οι Κιτρινόμαυροι κ...

Δεν τελείωσαν οι μεταγραφές στην ΑΕΚ - Τι γίνεται με Ντέσερς και Μόρο
Super League | 05/08 - 20:53

Η ΑΕΚ έκανε πάταγο με τη συμφωνία με τον Λούκα Γιόβιτς, α...

Φορτσάρει για φορ η ΑΕΚ - Ποιος ο πρώτος στόχος - Περίπλοκο του Μόρο
Super League | 03/08 - 09:50

Οι μεταγραφικές υποθέσεις που δουλεύουν εντατικά οι Κ...

Τα σκάει για 2 παίκτες ο Ηλιόπουλος μετά τη Χάποελ - Μεταγραφές 10 εκατ.!
UEFA Conference League | VIDEO 31/07 - 23:26

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών τ...

Ο Νίκολιτς λίγο πριν την Μπερ Σεβά… αποκάλυψε μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ!
Super League | 31/07 - 16:17

Ο Μάρκο Νίκολιτς προετοίμασε την ομάδα του για να πάρει τ...

ΑΕΚ: Πρώτα άλλος φορ, μετά ο Ντέσερς - Τι γίνεται με Μόρο - Ρεπορτάζ Κέτσε!
Super League | 30/07 - 13:37

Όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος για τις μεταγραφές της Έ...

Οι μεγάλες εξελίξεις που έρχονται στην ΑΕΚ, με το μυαλό στη ρεβάνς
Blogs | 28/07 - 12:21

Τι γίνεται με τις μεταγραφές των Μόρο, Ντέσερς και όχι μ...

"Βέτο" Ηλιόπουλου για Ντέσερς και Μόρο - Γιατί η ΑΕΚ… θέλει αποκλεισμό ΠΑΟ!
Super League | VIDEO 23/07 - 21:53

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε... φρένο στα χρήματα που θα δ...

ΑΕΚ: Κι άλλος φορ εκτός του Ντέσερς - Ποιον αφήνει έξω ο Μάριν και ο Μόρο
Super League | 23/07 - 12:27

Στη σημαντική μεταγραφή του Ράζβαν Μάριν, που είναι έ...

4+2 μεταγραφές η ΑΕΚ, άμεσα 10 εκατ. ο Ηλιόπουλος! Απόφαση για Πινέδα, Ρότα
Super League | VIDEO 23/07 - 10:00

Ο Ραζβάν Μάριν ήταν η αρχή για την ΑΕΚ, καθώς ακολουθούν δ...

Δίδυμο με Πινέδα ο Μάριν, μεγάλη καψούρα Καρυπίδη - Αγοράζει και 6αρι η ΑΕΚ
Super League | VIDEO 23/07 - 09:00

Πώς η ΑΕΚ κατέληξε στον Ράζβαν Μάριν που είναι μία... va...

Κίνηση Ριμπάλτα για τον πανάκριβο Σοτάρ - Συμβόλαιο… Βίντα η ΑΕΚ σε Μόρο!
Super League | 22/07 - 14:49

Τα χρήματα που δίνει η ΑΕΚ στον Νίκολα Μόρο για τον ν...

Δεν προχωρά του Μόρο, άλλος ακριβός χαφ για ΑΕΚ - Τι ισχύει με Γκρούγιτς
Super League | 22/07 - 12:45

Η ΑΕΚ προχωρά άλλη περίπτωση για τον χαφ μετά τις δ...

Το status για Ντέσερς-Μόρο στην ΑΕΚ - "Βλάπτει τον εαυτό του ο Ελίασον"
Super League | VIDEO 22/07 - 08:46

Πού βρίσκονται οι υποθέσεις Σίριλ Ντέσερς και Νίκολα Μ...

Κίνηση-έκπληξη από ΑΕΚ - "Δουλεύει" άλλον χαφ από τον Μόρο
Super League | 21/07 - 23:31

Η εναλλακτική της ΑΕΚ για τον άξονα είναι μια αρκετά δ...

Επιμένει η Μπολόνια για το «ναι» του Μόρο στην ΑΕΚ
Super League | 21/07 - 21:55

 Σύμφωνα με το επίσημο σάιτ των Κυπελλούχων Ιταλίας, «...

Ο άνθρωπος του Νίκολιτς! Ξεκλειδώνει άμυνες με μια πάσα - Regista dinamico
Super League | VIDEO 21/07 - 18:00

Ξεχωρίζει για την ικανότητα να πασάρει, την ψυχραιμία σ...

"200% άδικο ο Ελίασον, αστείες οι προτάσεις" - Τι ισχύει για Μόρο-Ντέσερς
Super League | 21/07 - 13:47

Σε όλα τα "καυτά" θέματα της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο...

"Συμφώνησε σε όλα με Μόρο η ΑΕΚ - Το μοναδικό εμπόδιο για να έρθει Ελλάδα"
Super League | 21/07 - 12:23

Η Ένωση είναι έτοιμη για μία μεγάλη μεταγραφή, έχει σ...

"Έσκασε" είδηση για κομμένο του Νίκολιτς! Ποιά ομάδα τον θέλει 3 χρόνια;
Super League | 21/07 - 11:06

Πρόκειται για ομάδα, στην οποία αγωνίζονται ήδη τρεις Έ...