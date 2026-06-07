Νικολάε Κονσταντίν

Super League | 08/06 - 12:17

Ατακάρα για Λουτσέσκου: "Αυτό που έκανε στον ΠΑΟΚ δεν το έχει κάνει κανείς"

Συνέντευξη με σημαντικές ατάκες για τον Ρουμάνο τεχνικό τ...