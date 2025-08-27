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Νικολό Μέλι

Νικολό Μέλι

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Νικολό Μέλι στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στην Φενέρμπαχτσε, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

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Σαφής ο Μέλι εν όψει Ολυμπιακού - “Δεν κλειδώνω κανένα”
Euroleague | VIDEO 20/05 - 23:49

Σαφής ο Μέλι εν όψει Ολυμπιακού - “Δεν κλειδώνω κανένα”

Τι θα χρειαστεί η Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Fo...

Άλμα στα ύψη από τον Ράιτ και φοβερή τάπα στον Μέλι (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 30/04 - 22:37

Άλμα στα ύψη από τον Ράιτ και φοβερή τάπα στον Μέλι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μόουζες Ράιτ έδειξε τα εντυπωσιακά αθλητικά του προσόντα, κ...

Σαρωτικές αλλαγές στη Φενέρ: Φεύγει ο Χολ, παίρνει 4 παίκτες!
Euroleague | VIDEO 11/04 - 23:41

Σαρωτικές αλλαγές στη Φενέρ: Φεύγει ο Χολ, παίρνει 4 παίκτες!

Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε δείχνει διατεθειμένη να τ...

Νοσοκομείο η Φενέρ στο Φάληρο: Με πέντε «πληγές» στο ΣΕΦ!
Euroleague | 17/03 - 20:26

Νοσοκομείο η Φενέρ στο Φάληρο: Με πέντε «πληγές» στο ΣΕΦ!

Ολοκληρωτικό rotation αναζητά ο Σάρας κόντρα στον Ολυμπιακό �...

«Σκάει» μεταγραφή έκπληξη με Μέλι στη Euroleague
Euroleague | 03/03 - 21:40

«Σκάει» μεταγραφή έκπληξη με Μέλι στη Euroleague

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ε...

Το σοκ με Μέλι και η περίπτωση Τσαρλς Μπάσι!
Euroleague | VIDEO 19/02 - 13:40

Το σοκ με Μέλι και η περίπτωση Τσαρλς Μπάσι!

Ο 25χρονος «πύργος» των Σπερς ψηλά στη λίστα των Τούρκων �...

Σοκ στη Φενέρ: Τέλος η σεζόν (;) για τον Μέλι!
Euroleague | VIDEO 18/02 - 16:20

Σοκ στη Φενέρ: Τέλος η σεζόν (;) για τον Μέλι!

Βαρύ κάταγμα για τον Ιταλό ηγέτη – Περνάει την πόρτα τ...

Euroleague: Οι "αόρατοι" game changers για Μπράιαντ - Έλληνας στη λίστα!
Euroleague | VIDEO 06/02 - 16:56

Euroleague: Οι "αόρατοι" game changers για Μπράιαντ - Έλληνας στη λίστα!

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεχώρισε τους πέντε "αόρατους" ga...

Τρίποντο από το κέντρο και με ταμπλό ο Μέλι (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 03/01 - 14:54

Τρίποντο από το κέντρο και με ταμπλό ο Μέλι (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Φενέρμπαχτσε γύρισε το ματς στη Βιτόρια και επικράτησε τ...

"Καμπανάκι" από Ιταλία: "Δεν είναι μόνο ο Γιάννης στην Ελλάδα"
Eurobasket | 27/08/2025 - 22:12

"Καμπανάκι" από Ιταλία: "Δεν είναι μόνο ο Γιάννης στην Ελλάδα"

Δηλώσεις ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα έκανε Ιταλός π...

Εννέα παίκτες περιμένουν πολύ καιρό για το τρόπαιο της Euroleague (BINTEO)
Euroleague | VIDEO 15/05/2025 - 23:55

Εννέα παίκτες περιμένουν πολύ καιρό για το τρόπαιο της Euroleague (BINTEO)

Το Final Four της Ευρωλίγκας πλησιάζει και μαζί του η απόφαση γ...

Επίσημο το "μπαμ" με Μέλι στη Euroleague! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 25/06/2024 - 16:06

Επίσημο το "μπαμ" με Μέλι στη Euroleague! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανακοινώθηκε από την νέα του ομάδα ο...

Κίνηση - ματ από Παρτιζάν για Μέλι - Η πρόταση στον παίκτη και τα ποσά που... ζαλίζουν!
Euroleague | 26/12/2023 - 17:50

Κίνηση - ματ από Παρτιζάν για Μέλι - Η πρόταση στον παίκτη και τα ποσά που... ζαλίζουν!

 Διατεθειμένη να κάνει μια μεγάλη κίνηση ε...

Ιταλός μπασκετμπολίστας...προειδοποιεί: ’’Τα βλέμματα στραμμένα στον Παναθηναϊκό φέτος’’
Euroleague | 30/09/2023 - 02:45

Ιταλός μπασκετμπολίστας...προειδοποιεί: ’’Τα βλέμματα στραμμένα στον Παναθηναϊκό φέτος’’

Οι μεταγραφές των πράσινων έχουν κάνει...θόρυβο κ...

Πλήγμα για τον Ομπράντοβιτς, χάνει παικταρά - Στο NBA άσος της Φενέρμπαχτσε!
NBA | 30/06/2019 - 21:31

Πλήγμα για τον Ομπράντοβιτς, χάνει παικταρά - Στο NBA άσος της Φενέρμπαχτσε!

Μεγάλη απώλεια για τον "�...

Απίστευτη υπόσχεση Μέλι για Ντατόμε!
Μπάσκετ | 06/10/2017 - 13:33

Απίστευτη υπόσχεση Μέλι για Ντατόμε!

Το είπε και τώρα δεν μπορεί να τ...