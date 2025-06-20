Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Νίκος Γαλανός

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Νίκος Γαλανός. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Έλενα Σαγανά: H 30 χρόνια μικρότερη σύντροφος του Νίκου Γαλανού (ΦΩΤΟ)
Ελλάδα | 25/05 - 11:04

Έλενα Σαγανά: H 30 χρόνια μικρότερη σύντροφος του Νίκου Γαλανού (ΦΩΤΟ)

Η Έλενα Σαγανά ήταν η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό τ...

Διάσημος Έλληνας ηθοποιός στο νοσοκομείο με καρκίνο κι έδωσε ψεύτικο όνομα!
Ελλάδα | 23/05 - 19:00

Διάσημος Έλληνας ηθοποιός στο νοσοκομείο με καρκίνο κι έδωσε ψεύτικο όνομα!

Αποκάλυψη ΣΟΚ για τον πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο Έ...

Νίκος Γαλανός: Η "προφητική" δήλωση στην κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη
Showbiz | 22/05 - 10:49

Νίκος Γαλανός: Η "προφητική" δήλωση στην κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη

Για τη «γειτονιά των αγγέλων» ταξίδεψε ο Νίκος Γαλανός, ο...

Συγκλονιστικές εικόνες - Συντετριμμένη η σύντροφος του Νίκου Γαλανού
Ελλάδα | 21/05 - 22:31

Συγκλονιστικές εικόνες - Συντετριμμένη η σύντροφος του Νίκου Γαλανού

Συγκινημένη η Έλενα Σαγάνα στην κηδεία του συντρόφου τ...

Γαλανός: Οι γάμοι, ο αρραβώνας με τη Δανδουλάκη & τα παιδιά που δεν έκανε
Showbiz | 21/05 - 02:32

Γαλανός: Οι γάμοι, ο αρραβώνας με τη Δανδουλάκη & τα παιδιά που δεν έκανε

Θρήνος για τον θάνατο του ζεν πρεμιέ του ε...

Αποκάλυψη Παγιατάκη για Γαλανό: "4 ημέρες πριν πεθάνει έκανε μια επέμβαση…"
Showbiz | 20/05 - 19:34

Αποκάλυψη Παγιατάκη για Γαλανό: "4 ημέρες πριν πεθάνει έκανε μια επέμβαση…"

«Οι δύο τελευταίοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι και οι τ...

Ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Νίκου Γαλανού και οι γυναίκες της ζωής του
Showbiz | 20/05 - 12:07

Ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Νίκου Γαλανού και οι γυναίκες της ζωής του

Ο Νίκος Γαλανός ήταν ένας από τους πιο γοητευτικούς ά...

Ο εφιάλτης του Νίκου Γαλανού - Πότε ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
Ελλάδα | 20/05 - 09:14

Ο εφιάλτης του Νίκου Γαλανού - Πότε ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση

Η πιάτσα ήξερε. Και φυσικά από σεβασμό προς τον αείμνηστο π...

Πέθανε ήσυχος στο σπίτι του ο Γαλανός - Τον βρήκε η σύντροφός του
Showbiz | 20/05 - 08:03

Πέθανε ήσυχος στο σπίτι του ο Γαλανός - Τον βρήκε η σύντροφός του

Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν σ...

Νίκος Γαλανός: Η αιτία θανάτου και οι τελευταίες του στιγμές
Ελλάδα | 19/05 - 22:33

Νίκος Γαλανός: Η αιτία θανάτου και οι τελευταίες του στιγμές

Θρηνεί όλη η Ελλάδα για τον χαμό του τελευταίου ζεν π...

Νίκος Γαλανός: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 19/05 - 21:34

Νίκος Γαλανός: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film (ΒΙΝΤΕΟ)

Το δικό της ύστατο χαίρε στον Νίκο Γαλανό απηύθυνε η...

Ν. Γαλανός: Η αγάπη που τον ένωνε με Βουγιουκλάκη - Ο καβγάς με Παπαμιχαήλ
Showbiz | 19/05 - 21:11

Ν. Γαλανός: Η αγάπη που τον ένωνε με Βουγιουκλάκη - Ο καβγάς με Παπαμιχαήλ

Η ξεχωριστή σχέση του με την απόλυτη σταρ που κράτησε μ...

Νίκος Γαλανός: Ο πραγματικός λόγος που αποχώρησε από τη Γη Της Ελιάς
Showbiz | 19/05 - 20:49

Νίκος Γαλανός: Ο πραγματικός λόγος που αποχώρησε από τη Γη Της Ελιάς

Είχε επιστρέψει στην τηλεόραση έπειτα από χρόνια o σ...

Θρηνεί η Ελλάδα - Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γαλανός
Ελλάδα | 19/05 - 19:03

Θρηνεί η Ελλάδα - Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γαλανός

Ο σπουδαίος ηθοποιός νικήθηκε από πρόβλημα υγείας π...