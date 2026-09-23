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Νίκος Καλαϊτζίδης

Νίκος Καλαϊτζίδης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Νίκος Καλαϊτζίδης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ούτε ο Κωστούλας! Ο Ολυμπιακός υπέγραψε το παιδί-θαύμα - 7 γκολ σε 4 ματς
Super League | 21/09 - 23:30

Ούτε ο Κωστούλας! Ο Ολυμπιακός υπέγραψε το παιδί-θαύμα - 7 γκολ σε 4 ματς

Η αγωνιστική του έκρηξη ήρθε σε μία ιδιαίτερα σημαντική π...