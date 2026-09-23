Νίκος Καλαϊτζίδης

Super League | 21/09 - 23:30

Ούτε ο Κωστούλας! Ο Ολυμπιακός υπέγραψε το παιδί-θαύμα - 7 γκολ σε 4 ματς

Η αγωνιστική του έκρηξη ήρθε σε μία ιδιαίτερα σημαντική π...