Νίκος Πασσιαλής

Super League | VIDEO 24/06 - 23:01

Ατάκες για μεταγραφή Γιαννιώτα στον Άρη - "Μπορεί να... ζεστάνει τον κόσμο"

Ο παλαίμαχος άσος του Άρη είχε συνεργαστεί με τον Γιαννιώτα κ...