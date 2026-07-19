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Νιλς Λίντχολμ

Νιλς Λίντχολμ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Νιλς Λίντχολμ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το Last Dance που δεν τελείωσε ποτέ
Mundial | 19/07 - 18:21

Το Last Dance που δεν τελείωσε ποτέ

Στα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι δεν κυριαρχεί πλέον μ...