Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ντάβι Ζέλκε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντάβι Ζέλκε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Σενάρια για φορ στον ΠΑΟ - Τα δύο ονόματα που "παίζουν" - 23 γκολ! (Vid)
Super League | VIDEO 23/06 - 12:21

Σενάρια για φορ στον ΠΑΟ - Τα δύο ονόματα που "παίζουν" - 23 γκολ! (Vid)

Οι δύο περιπτώσεις επιθετικών που έχουν έρθει στο προσκήνιο τ...