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Ντάβινσον Σάντσες

Ντάβινσον Σάντσες

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντάβινσον Σάντσες. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Γιατί συνεχίζουν να εκτελούν πέναλτι οι αμυντικοί στο Μουντιάλ;
Mundial | 10/07 - 01:14

Γιατί συνεχίζουν να εκτελούν πέναλτι οι αμυντικοί στο Μουντιάλ;

Γιατί συνεχίζουν οι ομάδες να δίνουν πέναλτι σε στόπερ, ό...