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Ντανιήλ Βερεντίν

Ντανιήλ Βερεντίν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντανιήλ Βερεντίν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Καρφιά για Πούσιτς:"Στη Σαχτάρ τον αντιμετώπιζαν σαν βοηθό & όχι σαν πρώτο"
Super League | 18/06 - 20:24

Καρφιά για Πούσιτς:"Στη Σαχτάρ τον αντιμετώπιζαν σαν βοηθό & όχι σαν πρώτο"

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στη συμφωνία με τον Μαρίνο Πούσιτς, ό...