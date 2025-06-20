Ντάρκο Γκλίσιτς

Κόσμος | 06/08 - 17:23

Σέρβος υπουργός υπέστη εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκαριστικό συμβάν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης σ...