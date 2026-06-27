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Ντε Γκράαφτσαπ

Ντε Γκράαφτσαπ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντε Γκράαφτσαπ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ακόμα ένα δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Ολλανδία!
Super League | 28/06 - 13:06

Ακόμα ένα δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ στην Ολλανδία!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει στις 2 Αυγούστου τ...