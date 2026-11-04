Ντέγιαν Γκάγιτς

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ΑΕΚ
2 - 3
ΤΕΛ
ΡΕΜ
UEFA Champions League
Φ
ΦΕΝ
3 - 2
ΤΕΛ
ΛΙΒ
UEFA Champions League
Β
ΒΊΚ
4 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΣ
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Σ
ΣΛΆ
1 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
UEFA Champions League
ΛΑΝ
1 - 9
ΤΕΛ
ΚΌΜ
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ΛΕΙ
2 - 3
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ΜΑΣ
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Α
ΑΪΝ
1 - 2
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ΚΛΑ
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ΠΌΡ
4 - 1
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ΝΤΟ
2 - 1
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ΡΕΝ
0 - 0
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ΣΟΣ
19:45
05 Νοε
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ΆΝΤ
19:45
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Λ
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Γ
ΓΙΑ
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Ν
ΝΑΪ
19:45
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Ο
ΟΜΌ
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ΛΊΛ
19:45
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ΚΡΠ
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ΧΟΦ
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19:45
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Φ
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SCU
22:00
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Α
ΑΡΑ
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ΆΛΚ
22:00
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ΓΙΟ
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Μ
ΜΠΕ
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ΘΕΛ
22:00
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Ν
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LIVE
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21:30
05 Νοε
Β
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Λ
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79 - 72
ΤΕΛ
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ΓΑΛ
Basketball Champions League
Φ
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66 - 72
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Β
ΒΌΝ
101 - 89
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Μ
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Τ
ΤΟΥ
98 - 78
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Φ
ΦΡΑ
Eurocup
R
RIG
65 - 71
ΤΕΛ
Λ
ΛΕ
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
66 - 80
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
73 - 71
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Ν
ΝΤΕ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
84 - 88
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
69 - 78
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Μ
ΜΠΆ
Eurocup
Χ
ΧΆΠ
84 - 73
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Eurocup
Β
ΒΕΝ
98 - 77
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Eurocup
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MAX
84 - 81
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Eurocup
Μ
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59 - 86
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Ρ
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Eurocup
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05 Νοε
C
CS
FIBA Europe Cup
E
ESE
106 - 70
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Σ
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FIBA Europe Cup
B
BC
77 - 97
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FIBA Europe Cup
K
KOR
72 - 62
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ΓΙΟ
105 - 96
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GEN
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ΠΡΟ
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N
NIT
80 - 84
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Β
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FIBA Europe Cup
V
VAL
80 - 74
ΤΕΛ
M
MAN
FIBA Europe Cup
L
LOK
76 - 72
ΤΕΛ
N
NEF
FIBA Europe Cup
K
KK
69 - 82
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Γ
ΓΟΥ
FIBA Europe Cup
Η
ΗΡΑ
81 - 64
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Α
ΑΕΚ
FIBA Europe Cup
D
DZI
89 - 66
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Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Ζ
ΖΙΈ
95 - 93
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
96 - 59
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
68 - 74
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΛ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΟ
97 - 76
ΤΕΛ
L
LAN
FIBA Europe Cup
Φ
ΦΡΊ
65 - 97
ΤΕΛ
Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΣΤ
86 - 77
ΤΕΛ
Σ
ΣΖΟ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
97 - 96
ΤΕΛ
Π
ΠΡΙ
ΝΒΑ
ΟΥΑ
105 - 120
ΤΕΛ
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ΝΒΑ
ΝΤΙ
106 - 112
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ΝΒΑ
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109 - 102
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114 - 104
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135 - 105
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124 - 116
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116 - 110
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103 - 107
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128 - 109
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119 - 132
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ΝΒΑ
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112 - 111
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NTA
ΝΒΑ
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103 - 116
ΤΕΛ
ΛΕΙ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
116 - 117
ΤΕΛ
ΜΙΑ
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Μ
ΜΊΝ
19:45
05 Νοε
Ά
ΆΓΙ
UEFA Conference League
ΑΤΑ
19:45
05 Νοε
Κ
ΚΑΪ
UEFA Conference League
Τ
ΤΟΥ
19:45
05 Νοε
Χ
ΧΑΡ
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Ε
ΕΡΥ
19:45
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Ί
ΊΝΤ
UEFA Conference League
Κ
ΚΟΥ
19:45
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Γ
ΓΆΝ
UEFA Conference League
Λ
ΛΊΝ
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Χ
ΧΆΙ
UEFA Conference League
Μ
ΜΙΆ
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Μ
ΜΠΆ
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Τ
ΤΡΑ
19:45
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ΦΡΑ
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Ά
ΆΑΡ
19:45
05 Νοε
Μ
ΜΠΡ
UEFA Conference League
ΜΟΝ
22:00
05 Νοε
Ν
ΝΟΡ
UEFA Conference League
Ο
ΟΥΝ
22:00
05 Νοε
Ε
ΕΓΝ
UEFA Conference League
Κ
ΚΟΠ
22:00
05 Νοε
Ι
ΙΜΠ
UEFA Conference League
Λ
ΛΟΥ
22:00
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ΚΆΟ
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Τ
ΤΒΈ
22:00
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ΠΆΦ
UEFA Conference League
XET
22:00
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ΜΠΡ
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ΣΕΝ
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Μ
ΜΠΡ
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ΠΑΟ
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ΤΣΣ
UEFA Conference League
Ρ
ΡΊΓ
22:00
05 Νοε
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