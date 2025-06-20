Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ντεγιάνα Λέκιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντεγιάνα Λέκιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Βολεϊμπολίστρια τραβάει τα βλέμματα και εκτός φιλέ - Οι εντυπωσιακές φωτό!
Volley | 28/07 - 15:54

Βολεϊμπολίστρια τραβάει τα βλέμματα και εκτός φιλέ - Οι εντυπωσιακές φωτό!

Αγωνίζεται στη θέση της outside hitter και έχει διαγράψει α...