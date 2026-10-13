Ντέιβιντ Οουλέχλα

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UEFA Champions League
Μ
ΜΑΣ
2 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΆ
UEFA Champions League
ΛΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΌ
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AΡΣ
3 - 0
ΤΕΛ
ΛΙΛ
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ΑΤΜ
2 - 0
ΤΕΛ
ΜΑΓ
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ΙΝΤ
3 - 4
ΤΕΛ
Κ
ΚΛΑ
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Γ
ΓΑΛ
1 - 4
ΤΕΛ
ΜΠΑ
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ΛΕΙ
1 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΪΝ
UEFA Champions League
Β
ΒΊΚ
3 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΑ
UEFA Champions League
ΒΙΓ
3 - 1
ΤΕΛ
ΝΑΠ
UEFA Champions League
Λ
ΛΊΝ
3 - 6
ΤΕΛ
ΛΙΒ
UEFA Champions League
Φ
ΦΈΓ
3 - 2
ΤΕΛ
ΚΌΜ
UEFA Champions League
Σ
ΣΑΧ
3 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
UEFA Champions League
ΑΣΒ
6 - 0
ΤΕΛ
Φ
ΦΕΝ
UEFA Champions League
ΡΟΜ
3 - 4
ΤΕΛ
ΡΕΜ
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Μ
ΜΠΌ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΤΟ
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ΜΑΣ
2 - 4
ΤΕΛ
ΠΑΡ
UEFA Champions League
ΜΠΕ
3 - 2
LIVE
Π
ΠΌΡ
UEFA Champions League
Σ
ΣΛΌ
0 - 3
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Euroleague
ΦΕΝ
99 - 80
ΤΕΛ
ΖΑΛ
Euroleague
ΒΙΛ
82 - 84
ΤΕΛ
ΕΡΥ
Euroleague
ΠΑΡ
55 - 72
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Euroleague
ΜΠΑ
90 - 87
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
ΜΠΑ
79 - 93
ΤΕΛ
B
BC
Euroleague
ΜΙΛ
89 - 98
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
88 - 89
ΤΕΛ
ΟΛΥ
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Χ
ΧΆΠ
100 - 82
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
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ΕΦΕ
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ΤΕΛ
ΜΠΑ
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ΤΕΛ
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P
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Μ
ΜΠΙ
- - -
ΤΕΛ
S
SK
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ΑΛΜ
90 - 79
ΤΕΛ
Ι
ΙΓΚ
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Ν
ΝΑΝ
93 - 65
ΤΕΛ
Ρ
ΡΊΤ
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Τ
ΤΡΑ
100 - 83
ΤΕΛ
B
BK
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΡ
67 - 86
ΤΕΛ
U
UCA
Basketball Champions League
Σ
ΣΟΛ
84 - 66
ΤΕΛ
Ρ
ΡΆΣ
Basketball Champions League
Σ
ΣΠΆ
84 - 86
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Κ
ΚΟΛ
86 - 72
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Ν
ΝΕΠ
88 - 89
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
95 - 86
ΤΕΛ
PAOK
Eurocup
B
BC
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
- - -
ΤΕΛ
Ν
ΝΊΝ
Eurocup
Σ
ΣΙΑ
75 - 93
ΤΕΛ
C
CS
Eurocup
R
RIG
89 - 79
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΕ
Eurocup
Ο
ΟΥΛ
102 - 93
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΌ
Eurocup
Τ
ΤΌΦ
90 - 85
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
82 - 86
ΤΕΛ
N
NAP
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ΑΡΗ
88 - 68
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΕ
Eurocup
Λ
ΛΕ
82 - 70
ΤΕΛ
Ρ
ΡΌΣ
Eurocup
Μ
ΜΙΡ
84 - 85
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
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Κ
ΚΑΝ
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M
MAX
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Β
ΒΕΝ
75 - 65
ΤΕΛ
Τ
ΤΟΥ
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Ν
ΝΑΝ
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Π
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ΤΕΛ
L
LAN
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Β
ΒΙΈ
47 - 48
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
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M
MAN
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ΤΕΛ
Μ
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ΟΣΤ
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Τ
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B
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Ο
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E
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Κ
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Η
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Β
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Ζ
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Λ
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D
DZI
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Τ
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Ντέιβιντ Οουλέχλα
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντέιβιντ Οουλέχλα.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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