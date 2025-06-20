Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία

Euroleague | VIDEO 19/07 - 00:02

Βέτο Μπαρτζώκα μετά τον Μίσιτς, ξεχώρισε σκόρερ-φονιά - Τέλος ο Πετρούσεφ!

Ο... Ναν που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός από την Αμερική, ο...