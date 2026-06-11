Ντέμπρετσεν

Υπόλοιπος Κόσμος | 10/06 - 03:41

Εναέρια κάμερα έπιασε φωτιά και καρφώθηκε στο γήπεδο! (vid)

Ένα απίστευτο ατύχημα έλαβε χώρα στη φιλική αναμέτρηση α...