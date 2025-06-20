Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ντένι Μισεουί

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντένι Μισεουί. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Μεγάλο ταλέντο απέρριψε την Άντερλεχτ και προτίμησε τον Άρη!
Super League | 21/07 - 21:27

Μεγάλο ταλέντο απέρριψε την Άντερλεχτ και προτίμησε τον Άρη!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δέχθηκε "κρούση" από την Άντερλεχτ, ό...