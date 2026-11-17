❮
Euroleague
B
BC
80 - 75
ΤΕΛ
ΕΦΕ
Euroleague
ΜΑΚ
95 - 97
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
ΦΕΝ
115 - 81
ΤΕΛ
ΒΙΛ
Euroleague
ΖΑΛ
117 - 114
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΜΠΑ
86 - 89
ΤΕΛ
PAR
Euroleague
ΜΙΛ
91 - 77
ΤΕΛ
ΕΡΥ
Euroleague
ΜΠΑ
82 - 85
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΠΑΡ
64 - 76
ΤΕΛ
Β
ΒΑΛ
Euroleague
ΒΊΡ
4 - 6
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Euroleague
Μ
ΜΠΕ
83 - 79
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΝ
79 - 85
ΤΕΛ
Β
ΒΌΝ
Basketball Champions League
Γ
ΓΙΟ
95 - 102
ΤΕΛ
P
PAL
Basketball Champions League
Α
ΑΝΤ
95 - 104
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΑ
74 - 70
ΤΕΛ
Π
ΠΌΡ
Basketball Champions League
Γ
ΓΑΛ
88 - 81
ΤΕΛ
Λ
ΛΈΓ
Basketball Champions League
AEK
90 - 89
ΤΕΛ
Φ
ΦΆΛ
Basketball Champions League
Τ
ΤΣΙ
75 - 55
LIVE
Σ
ΣΤΡ
Basketball Champions League
Μ
ΜΆΛ
51 - 44
LIVE
B
BK
Eurocup
Τ
ΤΟΥ
88 - 91
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΝ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
86 - 78
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΛ
Eurocup
B
BC
70 - 92
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Eurocup
Ρ
ΡΌΣ
80 - 91
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Λ
ΛΌΝ
68 - 55
ΤΕΛ
Σ
ΣΙΑ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
92 - 96
ΤΕΛ
R
RIG
Eurocup
C
CS
87 - 79
ΤΕΛ
M
MAX
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
76 - 62
ΤΕΛ
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
94 - 88
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΣ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
85 - 94
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
ΑΡΗ
96 - 86
ΤΕΛ
Λ
ΛΕ
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
87 - 82
LIVE
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
83 - 72
LIVE
N
NAP
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
87 - 98
LIVE
Β
ΒΕΝ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
80 - 66
LIVE
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
Μ
ΜΑΝ
50 - 41
LIVE
PAOK
ΝΒΑ
ΟΥΑ
120 - 136
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
126 - 115
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
105 - 115
ΤΕΛ
ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
123 - 135
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
128 - 110
ΤΕΛ
ΧΙΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
115 - 94
ΤΕΛ
ΓΚΟ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
106 - 98
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
105 - 117
ΤΕΛ
ΦΟΙ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΕ
78 - 70
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΟ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΟ
66 - 71
ΤΕΛ
Φ
ΦΡΊ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΑΛ
83 - 81
ΤΕΛ
V
VAL
FIBA Europe Cup
Β
ΒΟΎ
73 - 83
ΤΕΛ
Η
ΗΡΑ
FIBA Europe Cup
B
BAS
80 - 88
ΤΕΛ
Ο
ΟΣΤ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
96 - 65
ΤΕΛ
K
KOR
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΑΝ
100 - 64
ΤΕΛ
K
KK
ΝΒΑ
ΤΟΡ
102 - 111
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
93 - 105
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
106 - 105
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
107 - 132
ΤΕΛ
ΓΙΟ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
116 - 114
ΤΕΛ
ΣΑΡ
FIBA Europe Cup
L
LAN
93 - 97
ΤΕΛ
Π
ΠΡΙ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
79 - 78
ΤΕΛ
G
GEN
FIBA Europe Cup
E
ESE
113 - 62
ΤΕΛ
Ρ
ΡΙΛ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΖΟ
104 - 73
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΡΑ
104 - 99
ΤΕΛ
L
LOK
FIBA Europe Cup
Α
ΑΕΚ
89 - 99
ΤΕΛ
D
DZI
FIBA Europe Cup
T
TAR
93 - 77
ΤΕΛ
Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΕΡ
70 - 53
ΤΕΛ
N
NIT
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
104 - 62
ΤΕΛ
B
BC
FIBA Europe Cup
Β
ΒΕΦ
96 - 55
ΤΕΛ
N
NEF
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΕ
94 - 88
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
77 - 69
ΤΕΛ
Λ
ΛΆΙ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΟΥ
95 - 76
ΤΕΛ
Β
ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
84 - 95
ΤΕΛ
M
MAN
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
86 - 59
LIVE
ΠΡΟ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΌ
43 - 50
LIVE
Γ
ΓΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΙΓ
0 - 7
ΤΕΛ
Β
ΒΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΑΠ
1 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΩΣ
2 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
7 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Χ
ΧΙΛ
0 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΡ
5 - 0
ΤΕΛ
Δ
ΔΟΜ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΚ
1 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΕΩ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΓ
1 - 1
ΤΕΛ
B
BΌΡ
UEFA Nations League
Ι
ΙΡΛ
3 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
UEFA Nations League
Ι
ΙΣΡ
1 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΥΣ
UEFA Nations League
Π
ΠΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΟΥ
UEFA Nations League
Β
ΒΟΣ
2 - 1
ΤΕΛ
Ρ
ΡΟΥ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΑ
2 - 3
ΤΕΛ
Π
ΠΟΡ
UEFA Nations League
Δ
ΔΑΝ
2 - 3
ΤΕΛ
Ν
ΝΟΡ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΙΝΤΕΟ
MATCHZONE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
LIFE
Menu
Life
Αρχική
Video
Matchzone
Πρόγραμμα TV
ionicons-v5-n
Πρωτοσέλιδα
Τελευταία Νέα
Ποδόσφαιρο
UEFA Nations League
Super League
Premier League
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Μπάσκετ
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Άλλα Σπορ
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Euroleague
Super League
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
NτιΆντρε Πίνκνεϊ
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα NτιΆντρε Πίνκνεϊ.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
facebook [#0e65a4]
Created with Sketch.
Basket League
| 18/11 - 22:32
Ατάκες φωτιά από πρώην της ΑΕΚ: "Δύο μήνες ήμουν απλήρωτος, θα την συνιστούσα σε άστεγο"
Ξένος μπασκετμπολίστας που πέρασε από την Ένωση προχωρά σ...
1