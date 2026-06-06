Ντιέγκο Λουγκάνο

Mundial | 06/06 - 02:50

Δήλωση-«φωτιά»: «Ο Ρονάλντο θα έχει την ίδια εύνοια με τον Μέσι»!

Δεν χρειάστηκε παρά μόνο λίγες λέξεις από τον Ντιέγκο Λ...