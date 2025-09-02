Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Ντόμινικ Κορ

Ντόμινικ Κορ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντόμινικ Κορ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Έγραψε ιστορία με εγκληματικό φάουλ ο Κορ (ΒΙΝΤΕΟ)
Bundesliga | VIDEO 22/11 - 12:50

Έγραψε ιστορία με εγκληματικό φάουλ ο Κορ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην αναμέτρηση Μάιντς - Χόφενχαϊμ, στο πλαίσιο της 11...