Ντουμπάι BC

Ντουμπάι BC

Μάθετε όλες τις εξελίξεις για την Ντουμπάι BC στο Sportdog.gr. Ρόστερ, μεταγραφές, αναλύσεις και η παρουσία της στη διεθνή σκηνή.

Την είδε... γκαρντ ο Καμπενγκέλε και κάρφωσε (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 24/12/2025 - 15:20

Την είδε... γκαρντ ο Καμπενγκέλε και κάρφωσε (ΒΙΝΤΕΟ)

Tη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη Εuroleague κατέγραψε τ...

Ανεβαίνει η Ντουμπάι ΒC με ηγέτη Μπέικον - Λύγισε την Αρμάνι Μιλάνο (Hls)
Euroleague | VIDEO 23/12/2025 - 20:11

Ανεβαίνει η Ντουμπάι ΒC με ηγέτη Μπέικον - Λύγισε την Αρμάνι Μιλάνο (Hls)

...

Ράιτ σερβίρει, Καμπενγκέλε καρφώνει (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 20/12/2025 - 11:12

Ράιτ σερβίρει, Καμπενγκέλε καρφώνει (ΒΙΝΤΕΟ)

Εντυπωσιακή φάση για την Ν...

Σόκαρε την Εφές η Ντουμπάι με σούπερ Ράιτ (Hls)
Euroleague | VIDEO 19/12/2025 - 22:02

Σόκαρε την Εφές η Ντουμπάι με σούπερ Ράιτ (Hls)

Η Ντουμπάι πήρε το δεύτερο διπλό της στη φετινή σεζόν ε...

Απόδραση από το Ντουμπάι για τη Μακάμπι και ανεβαίνει (Ηighlights)
Euroleague | VIDEO 16/12/2025 - 20:19

Απόδραση από το Ντουμπάι για τη Μακάμπι και ανεβαίνει (Ηighlights)

Με καλάθι του Μπρίσετ 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος κ...

Πήρε το θρίλερ με Μπάγερν η Ντουμπάι - Λυτρωτής Ράιτ με buzzer beater (Hls)
Euroleague | VIDEO 12/12/2025 - 20:22

Πήρε το θρίλερ με Μπάγερν η Ντουμπάι - Λυτρωτής Ράιτ με buzzer beater (Hls)

Με ένα απίστευτο buzzer beater του Ράιτ η Ντουμπάι έκανε την α...

Η Βίρτους "καθάρισε" τη Ντουμπάι με ήρωα τον Βιλντόζα (Highlights)
Euroleague | 06/12/2025 - 00:05

Η Βίρτους "καθάρισε" τη Ντουμπάι με ήρωα τον Βιλντόζα (Highlights)

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ήταν ο...

Την είδε Τζόρνταν: Εκπληκτικό κάρφωμα του Καμένιας (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 26/11/2025 - 09:57

Την είδε Τζόρνταν: Εκπληκτικό κάρφωμα του Καμένιας (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίθανη φάση στο Ντουμπάι BC-Παρί α...

Συνεχείς ανατροπές και χάρηκε η Ντουμπάι ΒC στο τέλος (Ηighlights)
Euroleague | VIDEO 25/11/2025 - 20:37

Συνεχείς ανατροπές και χάρηκε η Ντουμπάι ΒC στο τέλος (Ηighlights)

Επικράτησε με 90-89 της Παρί σε σ...

Φόρτσαραν Ναν, Σλούκας και… άμυνα - Έτσι ήρθε η 100άρα για ΠΑΟ (Hls)
Euroleague | VIDEO 20/11/2025 - 23:23

Φόρτσαραν Ναν, Σλούκας και… άμυνα - Έτσι ήρθε η 100άρα για ΠΑΟ (Hls)

Δείτε στην κορυφή του κειμένου τα καλύτερα στιγμιότυπα α...

Ήρθε η άμυνα, ήρθε και η “πράσινη” καταιγίδα με 100άρα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 20/11/2025 - 23:03

Ήρθε η άμυνα, ήρθε και η “πράσινη” καταιγίδα με 100άρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μόλις σοβαρεύθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ντουμπάι Β...

TEΛΙΚΟ: Παναθηναϊκός - Ντουμπάι ΒC 103-82 (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 20/11/2025 - 20:55

TEΛΙΚΟ: Παναθηναϊκός - Ντουμπάι ΒC 103-82 (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο “Τelekom Ce...

Σημαντικό πρόβλημα στην Ντουμπάι BC - Xαμόγελα στον Παναθηναϊκό
Euroleague | VIDEO 20/11/2025 - 20:05

Σημαντικό πρόβλημα στην Ντουμπάι BC - Xαμόγελα στον Παναθηναϊκό

Ποιος παίκτης δεν υπολογίζεται εν όψει της αναμέτρησης γ...

Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Τι ώρα παίζει σήμερα και το κανάλι του αγώνα
Euroleague | VIDEO 20/11/2025 - 10:15

Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Τι ώρα παίζει σήμερα και το κανάλι του αγώνα

Η 12η αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται απόψε με τον Π...

Ντουμπάι BC: Με σημαντικά προβλήματα κόντρα στον Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 19/11/2025 - 23:23

Ντουμπάι BC: Με σημαντικά προβλήματα κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ήρθε στην Ελλάδα αντιμετωπίζοντας σ...

Σαρωτική η Ντουμπάι - Μεγάλη νίκη κόντρα σε Ζαλγκίρις (Hls)
Euroleague | VIDEO 14/11/2025 - 20:22

Σαρωτική η Ντουμπάι - Μεγάλη νίκη κόντρα σε Ζαλγκίρις (Hls)

Η Ντουμπάι με τους  Άλεκσα Αβράμοβιτς και τον Φιόντου Κ...

Έκοψε τη φόρα του Ερυθρού Αστέρα με 100άρα η Ντουμπάι BC (Highlights)
Euroleague | VIDEO 11/11/2025 - 20:17

Έκοψε τη φόρα του Ερυθρού Αστέρα με 100άρα η Ντουμπάι BC (Highlights)

Επιβλητική νίκη με 102-86 και πολλούς πρωταγωνιστές γ...

Γύρισε στις νίκες η Χάποελ - Μίτσιτς, Μπράιαντ κέρδισαν Μπέικον (Hls)
Euroleague | VIDEO 06/11/2025 - 22:28

Γύρισε στις νίκες η Χάποελ - Μίτσιτς, Μπράιαντ κέρδισαν Μπέικον (Hls)

Με 109-97 το διπλό για την ομάδα του Ιτούδη κόντρα σ...

Στον «αέρα» παιχνίδι της Euroleague - Ο λόγος (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 03/11/2025 - 13:24

Στον «αέρα» παιχνίδι της Euroleague - Ο λόγος (ΒΙΝΤΕΟ)

Tο παιχνίδι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κ...

Άδεια εξέδρα και πανό διαμαρτυρίας με δολάρια στην Μπασκόνια (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 29/10/2025 - 13:22

Άδεια εξέδρα και πανό διαμαρτυρίας με δολάρια στην Μπασκόνια (ΒΙΝΤΕΟ)

Κενή εξέδρα της Μπασκόνια σ' ένα σημείο του γηπέδου κ...

Επιτέλους νίκη η Μπασκόνια - Λύγισε την Ντουμπάι ΒC (Hls)
Euroleague | VIDEO 28/10/2025 - 23:46

Επιτέλους νίκη η Μπασκόνια - Λύγισε την Ντουμπάι ΒC (Hls)

Mε 92-85 επιβλήθηκαν οι Βάσκοι της νεοφώτιστης στη Euroleague ο...