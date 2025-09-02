Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ντρίτα Στούμπλα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντρίτα Στούμπλα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Χώρισε τον γιο του προέδρου κι έκανε σχέση με γνωστό ποδοσφαιριστή! (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 30/09 - 09:00

Χώρισε τον γιο του προέδρου κι έκανε σχέση με γνωστό ποδοσφαιριστή! (ΦΩΤΟ)

Ο πολύ γνωστός αμυντικός είναι τρελά ερωτευμένος με τ...