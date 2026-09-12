Ογκνιέν Ούγκρεσιτς

Super League | 03/09 - 15:09

Μήνυμα Ούγκρεσιτς μετά το ντεμπούτο: "Συνεχίζουμε τη δουλειά"

Ο Σέρβος έκανε ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ στον αγώνα κόντρα σ...