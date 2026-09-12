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Ογκνιέν Ούγκρεσιτς

Ογκνιέν Ούγκρεσιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ογκνιέν Ούγκρεσιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Έτοιμος για το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ – Η αποστολή του Λίσι με νέα πρόσωπα
Super League | 12/09 - 21:44

Έτοιμος για το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ – Η αποστολή του Λίσι με νέα πρόσωπα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ν...

Φλέβα χρυσού ο Ούγκρεσιτς
Super League | 08/09 - 09:49

Φλέβα χρυσού ο Ούγκρεσιτς

...

Μήνυμα Ούγκρεσιτς μετά το ντεμπούτο: "Συνεχίζουμε τη δουλειά"
Super League | 03/09 - 15:09

Μήνυμα Ούγκρεσιτς μετά το ντεμπούτο: "Συνεχίζουμε τη δουλειά"

Ο Σέρβος έκανε ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ στον αγώνα κόντρα σ...

Δεν ανησυχεί για ΠΑΟ ο Λίσι - Ατάκες για Κένι, Ούγκρεσιτς και Μπαταούλα
Κύπελλο Ελλάδας | 03/09 - 07:38

Δεν ανησυχεί για ΠΑΟ ο Λίσι - Ατάκες για Κένι, Ούγκρεσιτς και Μπαταούλα

Όσα είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου μετά τ...

Ο... Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς του ΠΑΟΚ!
Super League | 30/08 - 15:28

Ο... Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς του ΠΑΟΚ!

Ο Σέρβος δημοσιογράφος Βουκασίν Τσβέτκοβιτς παρουσιάζει σ...

«Τρελαμένος» με ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς - Γιατί τον λένε... Σέρβο Μπέλιγχαμ! (VD)
Super League | 30/08 - 13:14

«Τρελαμένος» με ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς - Γιατί τον λένε... Σέρβο Μπέλιγχαμ! (VD)

Οι ατάκες του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για την ιδιαίτερη σ...

Το... ασπρόμαυρο μήνυμα Ούγκρεσιτς και η σύνδεση με Παρτιζάν (ΦΩΤΟ)
Super League | 30/08 - 10:40

Το... ασπρόμαυρο μήνυμα Ούγκρεσιτς και η σύνδεση με Παρτιζάν (ΦΩΤΟ)

Το μήνυμα του Σέρβου άσου του ΠΑΟΚ σ...

To “ευχαριστώ” Παρτιζάν σε Ούγκρεσιτς - “Πάει στους φίλους μας”
Super League | 30/08 - 02:49

To “ευχαριστώ” Παρτιζάν σε Ούγκρεσιτς - “Πάει στους φίλους μας”

Οι Σέρβοι αποχαιρέτησαν τον νεοαποκτηθέντα ά...

Ο Αλαφούζος… βοήθησε τον Σαββίδη στην πιο ακριβή φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ!
Super League | 29/08 - 20:50

Ο Αλαφούζος… βοήθησε τον Σαββίδη στην πιο ακριβή φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ!

Πώς ο Γιάννης Αλαφούζος... boostare τον Ιβάν Σαββίδη λόγω τ...

Ανακοίνωσε Ούγκρεσιτς o ΠΑΟΚ με φοβερό βίντεο! (VD)
Super League | 29/08 - 12:42

Ανακοίνωσε Ούγκρεσιτς o ΠΑΟΚ με φοβερό βίντεο! (VD)

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, μ...

Αντίστροφη μέτρηση για Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο Σέρβος
Super League | 28/08 - 17:05

Αντίστροφη μέτρηση για Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο Σέρβος

Ο νεαρός Σέρβος ποδοσφαιριστής είναι από το μεσημέρι τ...

Έρχεται για ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς - Τι ώρα φτάνει στη Θεσ/νίκη
Super League | 28/08 - 13:40

Έρχεται για ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς - Τι ώρα φτάνει στη Θεσ/νίκη

Ο Ογκνιέν Ούγκρεσιτς αναμένεται το μεσημέρι της Παρασκευής (2...

Ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ούγκρεσιτς πριν τον ΠΑΟΚ κι έφερε παίκτη 20 εκατ.!
Super League | VIDEO 28/08 - 11:45

Ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ούγκρεσιτς πριν τον ΠΑΟΚ κι έφερε παίκτη 20 εκατ.!

Γιατί ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην δώσει τα χρήματα π...

ΠΑΟΚ: Παραλίγο να "χαλάσει" του Ούγκρεσιτς - Ποια ομάδα μπήκε "σφήνα"
Super League | 28/08 - 11:04

ΠΑΟΚ: Παραλίγο να "χαλάσει" του Ούγκρεσιτς - Ποια ομάδα μπήκε "σφήνα"

Η μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ μπαίνει σ...

Πήρε θέση γνωστό Σέρβος τεχνικός για Ούγκρεσιτς: "Έχει προοπτική"
Mundial | 27/08 - 21:26

Πήρε θέση γνωστό Σέρβος τεχνικός για Ούγκρεσιτς: "Έχει προοπτική"

Σέρβος τεχνικός που εργάστηκε και στη χώρα μας μίλησε γ...

Ατάκα για Ούγκρεσιτς: "Διαφορετικό στυλ από Ντέλια - Θα είναι βασικός"
Super League | 27/08 - 13:08

Ατάκα για Ούγκρεσιτς: "Διαφορετικό στυλ από Ντέλια - Θα είναι βασικός"

Σχόλιο για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και η...

Η αποκάλυψη από τη Σερβία για ΠΑΟΚ και Ούγκρεσιτς - Πόσο θα κοστίσει
Super League | 26/08 - 20:47

Η αποκάλυψη από τη Σερβία για ΠΑΟΚ και Ούγκρεσιτς - Πόσο θα κοστίσει

Τι θα δώσει στον ΠΑΟΚ ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, γιατί τ...

Αποκάλυψη για Σαββίδη και την μεταγραφή Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ!
Super League | 26/08 - 07:46

Αποκάλυψη για Σαββίδη και την μεταγραφή Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ!

Η προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στην μεταγραφή τ...

Το "διαμάντι" που τσέκαρε η... μισή Ευρώπη και πάει στον ΠΑΟΚ!
Super League | 25/08 - 22:53

Το "διαμάντι" που τσέκαρε η... μισή Ευρώπη και πάει στον ΠΑΟΚ!

Από το πρώτο γκολ και τις εμφανίσεις που απογείωσαν τ...

Φιλικό ΠΑΟΚ-Παρτιζάν λόγω... Ούγκρεσιτς!
Super League | 25/08 - 22:03

Φιλικό ΠΑΟΚ-Παρτιζάν λόγω... Ούγκρεσιτς!

Η συμφωνία των δύο πλευρών για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς π...

Τον ανακάλυψε ο ΠΑΟ, έκανε ταξίδι να τον κλείσει και τελικά πήγε στον ΠΑΟΚ!
Super League | 25/08 - 17:00

Τον ανακάλυψε ο ΠΑΟ, έκανε ταξίδι να τον κλείσει και τελικά πήγε στον ΠΑΟΚ!

Ο… νέος Κωνσταντέλιας έρχεται στη Θεσσαλονίκη και θ...