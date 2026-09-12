Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ν...
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Ο Σέρβος έκανε ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ στον αγώνα κόντρα σ...
Όσα είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου μετά τ...
Ο Σέρβος δημοσιογράφος Βουκασίν Τσβέτκοβιτς παρουσιάζει σ...
Οι ατάκες του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για την ιδιαίτερη σ...
Το μήνυμα του Σέρβου άσου του ΠΑΟΚ σ...
Οι Σέρβοι αποχαιρέτησαν τον νεοαποκτηθέντα ά...
Πώς ο Γιάννης Αλαφούζος... boostare τον Ιβάν Σαββίδη λόγω τ...
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, μ...
Ο νεαρός Σέρβος ποδοσφαιριστής είναι από το μεσημέρι τ...
Ο Ογκνιέν Ούγκρεσιτς αναμένεται το μεσημέρι της Παρασκευής (2...
Γιατί ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην δώσει τα χρήματα π...
Η μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ μπαίνει σ...
Σέρβος τεχνικός που εργάστηκε και στη χώρα μας μίλησε γ...
Σχόλιο για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και η...
Τι θα δώσει στον ΠΑΟΚ ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, γιατί τ...
Η προσωπική εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη στην μεταγραφή τ...
Από το πρώτο γκολ και τις εμφανίσεις που απογείωσαν τ...
Η συμφωνία των δύο πλευρών για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς π...
Ο… νέος Κωνσταντέλιας έρχεται στη Θεσσαλονίκη και θ...