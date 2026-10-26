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Ολεκσάντρ Ζούμπκοβ

Ολεκσάντρ Ζούμπκοβ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ολεκσάντρ Ζούμπκοβ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η εντυπωσιακή ξανθιά σύζυγος ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ γιόρτασε τα γκολ του Σαββάτου! (ΦΩΤΟ)
Super League | 27/10 - 07:41

Η εντυπωσιακή ξανθιά σύζυγος ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ γιόρτασε τα γκολ του Σαββάτου! (ΦΩΤΟ)

Όποιος την έχει δει από κοντά έχει μείνει με το στόμα α...