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Ολεκσάντρ Ζούμπκοβ
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ολεκσάντρ Ζούμπκοβ.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Super League
| 27/10 - 07:41
Η εντυπωσιακή ξανθιά σύζυγος ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ γιόρτασε τα γκολ του Σαββάτου! (ΦΩΤΟ)
Όποιος την έχει δει από κοντά έχει μείνει με το στόμα α...
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