Ολιβιέ Λετάνγκ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ολιβιέ Λετάνγκ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Νέα "καμπάνα" για το επεισοδιακό ματς Λιλ - ΠΑΟΚ!
Europa League | 18/11 - 20:22

Νέα "καμπάνα" για το επεισοδιακό ματς Λιλ - ΠΑΟΚ!

Η UEFA προχώρησε στην επίσημη τιμωρία του προέδρου της Λ...