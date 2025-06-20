Facebook Pixel
omer gioyrtseben

Ομέρ Γιουρτσεβέν

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

"Δυνατός" σέντερ για αντι-Γιουρτσεβέν στον ΠΑΟ - Το μεγάλο… λάθος Μπαρτζώκα
Euroleague | VIDEO 13/08 - 13:21

Φουνώνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Ομέρ Γιουρτσεβέν ν...

Ανατροπή στον ΠΑΟ - Συμφώνησε με Αταμάν, αλλά τώρα έχει καλύτερη πρόταση!
Euroleague | VIDEO 12/08 - 19:18

Ξένος άσος έδωσε τα χέρια με το Τριφύλλι για να παίξει τ...

“Φενέρμπαχτσε για Γιούρτσεβεν, αλλά...”
Euroleague | VIDEO 11/08 - 18:33

Τι λένε στην Ισπανία για τους πρωταθλητές Ευρώπης και τ...

Φεύγει ο Γιούρτσεβεν από ΠΑΟ; - Ρεπορτάζ από Ιταλία - Στη γωνία η Φενέρ!
Euroleague | VIDEO 11/08 - 09:54

Σύμφωνα με αναφορές από την Ιταλία, η Φενέρμπαχτσε ε...

Ο Γιασικιβίτσιους θέλει παίκτη του Παναθηναϊκού - "Κίνηση για Κοστέλο"
Euroleague | VIDEO 10/08 - 23:08

Ποιος είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού που φέρεται ν...

"Δεν είχε πρόταση παίκτης του ΠΑΟ - Ούτε Φενέρ, Εφές δεν ασχολήθηκαν..."
Euroleague | VIDEO 05/08 - 15:00

Αποκαλύψεις για παίκτη των Πράσινων και την απόφαση τ...

Νέα δεδομένα σε ΠΑΟ - "Κόβει" χρόνο από παίκτη ο Αταμάν
Euroleague | VIDEO 03/08 - 21:05

Νέα δεδομένα φαίνεται να υπάρχουν στους Πράσινους ό...

Αυτός ο παίκτης θα έχει περιορισμένο ρόλο στον Παναθηναϊκό του Αταμάν (Vid)
Euroleague | VIDEO 02/08 - 13:38

«Δύσκολα να πατάει στο glass floor του ΟΑΚΑ ή στο παρκέ στα ε...

Γιατί αργεί να γυρίσει ο Λεσόρ, πότε θα παίξει - Ο σέντερ που θέλει ο ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 02/08 - 00:15

Τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, ποιο ε...

Ξανά σενάρια για Βαλαντσιούνας! Τι ισχύει με Νούρκιτς, άμεσα ανακοίνωση ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 29/07 - 23:43

Ο Παναθηναϊκός περιμένει το 5αρι που θα είναι από το NB...

Φοβερό! Ο Γιούρτσεβεν παίρνει απίστευτη αύξηση μισθού τη νέα σεζόν στον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 29/07 - 23:35

Από "φευγάτος", ο Τούρκος σέντερ όχι μόνο παραμένει σ...

Ο Γιούρτσεβεν έμεινε λόγω... Λεσόρ - Η εξήγηση για την απόφαση του ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 28/07 - 23:28

Ο Τούρκος σέντερ θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, με τ...

Παναθηναϊκός: Ο Γιούρτσεβεν, ο ρόλος του κι αυτός που… έρχεται!
Euroleague | 28/07 - 09:14

Το μέλλον του Γιούρτσεβεν στον Π...

Αποφάσισε ο Αταμάν για Γιουρτσεβέν - Τι θα γίνει με Λεσόρ στον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 27/07 - 23:18

Ο Εργκίν Αταμάν συζήτησε με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και π...

Ο επόμενος μετά τον Ρογκαβόπουλο - NBAer σέντερ 2,13μ. ο ΠΑΟ, η νέα τριάδα!
Euroleague | VIDEO 27/07 - 10:00

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την τεράστια μεταγραφή του Νίκου Ρο�...

Ξεχάστε τον Βαλαντσιούνας: "Με αυτούς ο ΠΑΟ χτίζει την καλύτερη frontline"
Euroleague | VIDEO 26/07 - 16:40

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δε θα γίνει κάτοικος ΟΑΚΑ, αλλά ο...

Βρήκε καλύτερο του Χολμς ο ΠΑΟ - Σκληρές διαπραγματεύσεις για Ρογκαβόπουλο!
Euroleague | VIDEO 26/07 - 00:35

Ο Παναθηναϊκός μετά το... ναυάγιο με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας κινείται χωρίς "φασαρία" για δύο πολ...

Ανατροπή... μεγατόνων με Γιούρτσεβεν - Οριστική απόφαση Παναθηναϊκού!
Euroleague | VIDEO 25/07 - 22:40

Νέα δεδομένα για τον Τούρκο σέντερ, ο οποίος δεν απέδωσε τ...

"Πρέπει να αποφασίσει για την περίπτωσή του μέχρι το τέλος Ιουλίου ο ΠΑΟ"
Euroleague | 25/07 - 14:51

Οι Πράσινοι πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν α...

Ανατροπή στον Παναθηναϊκό με Γιούρτσεβεν
Euroleague | 21/07 - 23:51

Ο Παναθηναϊκός έχει περιθώριο να αποφασίσει με μέχρι τ...

Σημαντική εξέλιξη με Γιούρτσεβεν στον ΠΑΟ - Μένει ή φεύγει από το ΟΑΚΑ;
Euroleague | VIDEO 19/07 - 21:28

Ο Τούρκος σέντερ δεν έθελξε με την απόδοσή του την περασμένη σ...