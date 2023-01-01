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Ομέρ Ονάν

Ομέρ Ονάν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ομέρ Ονάν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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«Τρελαίνει» κόσμο η Φενέρ: Στα 45 εκατ. ευρώ το μπάτζετ!
Euroleague | 27/07 - 00:05

«Τρελαίνει» κόσμο η Φενέρ: Στα 45 εκατ. ευρώ το μπάτζετ!

Με ένα τόσο υψηλό μπάτζετ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους α...