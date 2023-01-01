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Οράσιο Μουρατόρε

Οράσιο Μουρατόρε

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"Έφυγε" από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε
Μπάσκετ | 26/07 - 07:36

"Έφυγε" από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Αργεντινός  πρώην πρόεδρος τ...