Ούγκο Σάντσες

❮
UEFA Champions League
Γ
ΓΑΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΣΤΓ
UEFA Champions League
Σ
ΣΑΧ
0 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΌ
UEFA Champions League
ΑΤΜ
0 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
UEFA Champions League
ΜΠΑ
3 - 0
ΤΕΛ
ΑΣΒ
UEFA Champions League
Φ
ΦΈΓ
0 - 3
ΤΕΛ
ΙΝΤ
UEFA Champions League
Μ
ΜΠΌ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΙΛ
UEFA Champions League
Λ
ΛΊΝ
4 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΌ
UEFA Champions League
ΜΑΓ
3 - 2
ΤΕΛ
ΡΟΜ
UEFA Champions League
ΒΙΓ
0 - 6
ΤΕΛ
ΠΑΡ
UEFA Champions League
ΑΕΚ
19:45
04 Νοε
ΡΕΜ
UEFA Champions League
Φ
ΦΕΝ
19:45
04 Νοε
ΛΙΒ
UEFA Champions League
Β
ΒΊΚ
22:00
04 Νοε
Μ
ΜΑΣ
UEFA Champions League
Σ
ΣΛΆ
22:00
04 Νοε
AΡΣ
UEFA Champions League
ΛΑΝ
22:00
04 Νοε
ΚΌΜ
UEFA Champions League
ΛΕΙ
22:00
04 Νοε
ΜΑΣ
UEFA Champions League
Α
ΑΪΝ
22:00
04 Νοε
Κ
ΚΛΑ
UEFA Champions League
Π
ΠΌΡ
22:00
04 Νοε
ΝΑΠ
UEFA Champions League
ΝΤΟ
22:00
04 Νοε
ΜΠΕ
UEFA Europa League
ΡΕΝ
17:30
04 Νοε
ΟΛΥ
Euroleague
ΡΕΑ
21:45
04 Νοε
ΠΑΟ
Basketball Champions League
Σ
ΣΑΛ
77 - 69
ΤΕΛ
Α
ΑΝΤ
Basketball Champions League
Γ
ΓΙΟ
98 - 95
ΤΕΛ
B
BK
Basketball Champions League
Σ
ΣΤΡ
95 - 70
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΙ
Basketball Champions League
Π
ΠΌΡ
64 - 81
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Basketball Champions League
Μ
ΜΆΛ
99 - 94
ΤΕΛ
P
PAL
Basketball Champions League
Λ
ΛΈΓ
19:00
04 Νοε
Γ
ΓΑΛ
Basketball Champions League
Φ
ΦΆΛ
19:00
04 Νοε
AEK
Basketball Champions League
Β
ΒΌΝ
21:00
04 Νοε
Μ
ΜΠΝ
Eurocup
Τ
ΤΌΦ
94 - 79
ΤΕΛ
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
PAOK
113 - 111
ΤΕΛ
B
BC
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
96 - 84
ΤΕΛ
Ν
ΝΊΝ
Eurocup
Ο
ΟΥΛ
82 - 96
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Eurocup
N
NAP
90 - 79
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΈ
Eurocup
Τ
ΤΟΥ
18:30
04 Νοε
Φ
ΦΡΑ
Eurocup
R
RIG
19:00
04 Νοε
Λ
ΛΕ
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
19:00
04 Νοε
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
19:30
04 Νοε
Ν
ΝΤΕ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
20:00
04 Νοε
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
20:30
04 Νοε
Μ
ΜΠΆ
Eurocup
Χ
ΧΆΠ
21:00
04 Νοε
ΑΡΗ
Eurocup
Β
ΒΕΝ
21:00
04 Νοε
Σ
ΣΙΑ
Eurocup
M
MAX
21:30
04 Νοε
Λ
ΛΌΝ
Eurocup
Μ
ΜΙΡ
21:30
04 Νοε
Ρ
ΡΌΣ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
112 - 117
ΤΕΛ
ΟΚΛ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
126 - 107
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
94 - 103
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
103 - 90
ΤΕΛ
ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΣΑΡ
91 - 124
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
104 - 108
ΤΕΛ
ΑΤΛ
ΝΒΑ
ΜΕΜ
134 - 135
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
NTA
100 - 115
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
112 - 100
ΤΕΛ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
109 - 93
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
119 - 97
ΤΕΛ
ΓΙΟ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
110 - 118
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΓΚΟ
116 - 113
ΤΕΛ
ΦΟΙ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
118 - 125
ΤΕΛ
ΤΟΡ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
138 - 117
ΤΕΛ
ΜΙΑ
FIBA Europe Cup
Ρ
ΡΙΛ
70 - 92
ΤΕΛ
ΚΟΛ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΕ
76 - 80
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΟ
89 - 79
ΤΕΛ
Ο
ΟΡΑ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΑΝ
86 - 73
ΤΕΛ
Κ
ΚΕΡ
FIBA Europe Cup
B
BAS
90 - 66
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΒ
FIBA Europe Cup
E
ESE
18:00
04 Νοε
Σ
ΣΠΌ
FIBA Europe Cup
B
BC
18:00
04 Νοε
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
K
KOR
18:30
04 Νοε
Μ
ΜΠΑ
FIBA Europe Cup
ΠΡΟ
19:00
04 Νοε
Ο
ΟΠΆ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΙΟ
19:00
04 Νοε
G
GEN
FIBA Europe Cup
K
KK
19:00
04 Νοε
Γ
ΓΟΥ
FIBA Europe Cup
L
LOK
19:00
04 Νοε
N
NEF
FIBA Europe Cup
V
VAL
19:00
04 Νοε
M
MAN
FIBA Europe Cup
N
NIT
19:00
04 Νοε
Β
ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
Η
ΗΡΑ
19:30
04 Νοε
Α
ΑΕΚ
FIBA Europe Cup
Ζ
ΖΙΈ
20:00
04 Νοε
Ν
ΝΤΙ
FIBA Europe Cup
D
DZI
20:00
04 Νοε
Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
21:00
04 Νοε
Κ
ΚΑΛ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΟ
21:00
04 Νοε
L
LAN
FIBA Europe Cup
Φ
ΦΡΊ
21:00
04 Νοε
Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
21:00
04 Νοε
Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΣΤ
21:30
04 Νοε
Σ
ΣΖΟ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
21:30
04 Νοε
Π
ΠΡΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΙΝΤΕΟ
MATCHZONE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
LIFE
Menu
Life
Αρχική
Video
Matchzone
Πρόγραμμα TV
ionicons-v5-n
Πρωτοσέλιδα
Τελευταία Νέα
Ποδόσφαιρο
UEFA Nations League
Super League
Premier League
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Μπάσκετ
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Άλλα Σπορ
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Euroleague
Super League
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Ούγκο Σάντσες
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ούγκο Σάντσες.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
facebook [#0e65a4]
Created with Sketch.
Champions League
| 04/11 - 10:56
ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Από τον θρίαμβο του 1985 στις μεγάλες βραδιές με τους «Galácticos»
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, 24...
1