Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
ΠΑΕ ΠΑΟΚ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Γνωστός δημοσιογράφος ο επικεφαλής της επιτροπής για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ
Super League | 26/11 - 17:28

Γνωστός δημοσιογράφος ο επικεφαλής της επιτροπής για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εισέρχεται επίσημα στην ενεργό φάση προετοιμασίας γ...

Τσάκας: «Δεν θα υπάρχει άλλο γήπεδο στην Ελλάδα σαν την Νέα Τούμπα»!
Super League | 21/11 - 20:52

Τσάκας: «Δεν θα υπάρχει άλλο γήπεδο στην Ελλάδα σαν την Νέα Τούμπα»!

Το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραχώρησε συνέντευξη σ...

Η τριπλή παρουσία του ΠΑΟΚ στο TransferRoom ενόψει Ιανουαρίου
Super League | VIDEO 12/11 - 20:09

Η τριπλή παρουσία του ΠΑΟΚ στο TransferRoom ενόψει Ιανουαρίου

Δυναμική συμμετοχή του Δικεφάλου στο διεθνές συνέδριο τ...

ΠΑΟΚ: Η ΠΑΕ καταθέτει τις αντιπροτάσεις της στον ΑΣ για την Νέα Τούμπα
Super League | 11/11 - 17:15

ΠΑΟΚ: Η ΠΑΕ καταθέτει τις αντιπροτάσεις της στον ΑΣ για την Νέα Τούμπα

Η συζήτηση για τη Νέα Τούμπα μπαίνει ξανά σε τροχιά ε...

ΠΑΟΚ: Ο Σαββίδης επιστρέφει ως χορηγός στην ομάδα του Ροστόφ
Super League | VIDEO 07/11 - 20:36

ΠΑΟΚ: Ο Σαββίδης επιστρέφει ως χορηγός στην ομάδα του Ροστόφ

Νέα δεδομένα στη Ρωσία γύρω από τον Ιβάν Σαββίδη, καθώς ό...

ΠΑΟΚ: Αναβολή στην συνεδρίαση του Ερασιτέχνη και νέα... καθυστέρηση!
Super League | 05/11 - 20:15

ΠΑΟΚ: Αναβολή στην συνεδρίαση του Ερασιτέχνη και νέα... καθυστέρηση!

Χωρίς καμία επίσημη εξήγηση και με έντονη αίσθηση αμηχανίας σ...

ΠΑΟΚ: Οι παράλογοι όροι - «αγκάθια» του ΑΣ για την Νέα Τούμπα!
Super League | 04/11 - 20:52

ΠΑΟΚ: Οι παράλογοι όροι - «αγκάθια» του ΑΣ για την Νέα Τούμπα!

Η συμφωνία ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον ΑΣ για την α...

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Ποιος θέλει και ποιος όχι την Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη"!
Super League | VIDEO 04/11 - 18:05

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Ποιος θέλει και ποιος όχι την Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη"!

Η αντίδραση των ανθρώπων της ΠΑΕ δεν στόχευσε μόνο σ...

ΠΑΟΚ: Το πλήρες κείμενο του μνημονίου για την Νέα Τούμπα!
Super League | 04/11 - 17:16

ΠΑΟΚ: Το πλήρες κείμενο του μνημονίου για την Νέα Τούμπα!

Η αποκάλυψη ιστοσελίδας για το περιεχόμενο των 15 σελίδων π...

Τοποθέτηση-καμπανάκι από ΠΑΕ ΠΑΟΚ - "Να πρυτανεύσει η κοινή λογική"
Super League | VIDEO 03/11 - 21:27

Τοποθέτηση-καμπανάκι από ΠΑΕ ΠΑΟΚ - "Να πρυτανεύσει η κοινή λογική"

Η ΠΑΕ επιβεβαίωσε την παραλαβή του κειμένου για τη Ν...

Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά την παράδοση του μνημονίου- Τι απομένει
Super League | VIDEO 03/11 - 18:07

Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά την παράδοση του μνημονίου- Τι απομένει

Αντίθετα με την αισιόδοξη δήλωση του ΑΣ η ΠΑΕ τηρεί σ...

ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία μετά το ραντεβού - «Μπορεί να γινει από τον Σαββίδη»
Super League | VIDEO 03/11 - 17:33

ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία μετά το ραντεβού - «Μπορεί να γινει από τον Σαββίδη»

Με ένα νότα αισιοδοξίας ολοκληρώθηκε η σημερινή (3/11, 16...

ΠΑΟΚ: Σε εξέλιξη η συνάντηση ΠΑΕ-ΑΣ για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας
Super League | VIDEO 03/11 - 16:37

ΠΑΟΚ: Σε εξέλιξη η συνάντηση ΠΑΕ-ΑΣ για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας

Η σημερινή ημέρα (03/11) και ώρα 16:00 αποτελεί σημείο καμπής γ...

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα το καθοριστικό ραντεβού για την Νέα Τούμπα!
Super League | 31/10 - 16:24

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα το καθοριστικό ραντεβού για την Νέα Τούμπα!

Η υπόθεση της Νέας Τούμπας περνά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σ...

ΑΣ ΠΑΟΚ: Μέλος του ΔΣ καταγγέλλει αποκλεισμό από την ψηφοφορία!
Super League | 23/10 - 20:05

ΑΣ ΠΑΟΚ: Μέλος του ΔΣ καταγγέλλει αποκλεισμό από την ψηφοφορία!

Σκιές και ερωτήματα πέφτουν πάνω στις διαδικασίες τ...

ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ επικυρώνει το μνημόνιο και ζητά άμεση συνάντηση με την ΠΑΕ
Super League | 23/10 - 10:21

ΠΑΟΚ: Ο ΑΣ επικυρώνει το μνημόνιο και ζητά άμεση συνάντηση με την ΠΑΕ

Η υλοποίηση του οράματος της Νέας Τούμπας για την οικογένεια τ...

ΑΣ ΠΑΟΚ: Μέλη του ΔΣ διαψεύδουν ανοιχτά το προεδρείο!
Super League | VIDEO 21/10 - 17:36

ΑΣ ΠΑΟΚ: Μέλη του ΔΣ διαψεύδουν ανοιχτά το προεδρείο!

Η υπόθεση της ανέγερσης της Νέας Τούμπας έχει οδηγήσει τ...

ΑΣ ΠΑΟΚ: Περί νοσηρής φαντασίας κάνουν λόγο άνθρωποι του Ερασιτέχνη!
Super League | VIDEO 20/10 - 23:18

ΑΣ ΠΑΟΚ: Περί νοσηρής φαντασίας κάνουν λόγο άνθρωποι του Ερασιτέχνη!

Μετά την διακοπή της κρίσιμης ψηφοφορίας για το μνημόνιο σ...

ΑΣ ΠΑΟΚ: Νέα αναβολή στην ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ!
Super League | VIDEO 20/10 - 23:04

ΑΣ ΠΑΟΚ: Νέα αναβολή στην ψηφοφορία για το μνημόνιο με την ΠΑΕ!

Σε μία εξέλιξη που προσθέτει ακόμα ένα επεισόδιο σε ό...