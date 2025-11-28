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Πάφος

Πάφος

Όλες οι εξελίξεις για την Πάφος FC στο Sportdog.gr. Δες αγώνες, πρόγραμμα, ρεπορτάζ και στατιστικά της Κυπριακής ομάδας.

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Μοναχός σε αργία πήγε να σφάξει τον Ηγούμενο με χαρτοκόπτη
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/08 - 14:08

Μοναχός σε αργία πήγε να σφάξει τον Ηγούμενο με χαρτοκόπτη

Άγριο φονικό απετράπη την τελευταία στιγμή σε μοναστήρι τ...

Ανατροπή Πασχαλάκη: Μετά τον Ολυμπιακό πάει σε ομάδα-έκπληξη!
Super League | VIDEO 07/08 - 21:58

Ανατροπή Πασχαλάκη: Μετά τον Ολυμπιακό πάει σε ομάδα-έκπληξη!

Ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας αποχώρησε από τον Ο...

Αποκάλυψη για ΠΑΟΚ: Θέλει στόπερ που ξεχώρισε στο Μουντιάλ!
Super League | 21/07 - 15:17

Αποκάλυψη για ΠΑΟΚ: Θέλει στόπερ που ξεχώρισε στο Μουντιάλ!

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Sportsworldghana ο...

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στο Europa League
Europa League | 16/07 - 23:44

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στο Europa League

Ο Δικέφαλος θα βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης τ...

Απάντηση στα σενάρια για ΠΑΟΚ από τον Ντουμπόφ
Super League | 29/05 - 22:51

Απάντηση στα σενάρια για ΠΑΟΚ από τον Ντουμπόφ

Άμεση ήταν η απάντηση του Ρομάν Ντουμπόφ στα σενάρια π...

Νέο όνομα για γενικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ! Σενάριο από Πολωνία για Ρώσο
Super League | 29/05 - 16:26

Νέο όνομα για γενικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ! Σενάριο από Πολωνία για Ρώσο

Tα δημοσιεύματα γύρω από το οργανόγραμμα της ομάδας τ...

Επιστρέφει το «παιδί» του Ολυμπιακού! Σήκωσε Conference στη Φιλαδέλφεια
Super League | 22/05 - 16:00

Επιστρέφει το «παιδί» του Ολυμπιακού! Σήκωσε Conference στη Φιλαδέλφεια

Η επιλογή του έχει και πρακτική και ποδοσφαιρική αξία. Ε...

Ούτε στον ΠΑΟ τέτοια γκολ - Φαουλάρα Χατζηγιοβάνη στο διπλό με Πάφο! (Vid)
Υπόλοιπος Κόσμος | 07/05 - 11:06

Ούτε στον ΠΑΟ τέτοια γκολ - Φαουλάρα Χατζηγιοβάνη στο διπλό με Πάφο! (Vid)

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο πρωταγωνιστής σ...

Επιστρέφει σε ελληνικά εδάφη ο Σα Πίντο - Πού πιάνει δουλειά
Υπόλοιπος Κόσμος | 28/04 - 14:11

Επιστρέφει σε ελληνικά εδάφη ο Σα Πίντο - Πού πιάνει δουλειά

Σε γνώριμα λημέρια ο Πορτογάλος π...

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Europa League
Europa League | 29/03 - 07:49

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Europa League

To Τριφύλλι εκτιμάται ότι θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό γ...

Πάφος: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος μετά από διαπληκτισμό με οπαδό
Υπόλοιπος Κόσμος | 23/03 - 16:16

Πάφος: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος μετά από διαπληκτισμό με οπαδό

Στην πρεμιέρα των πλέι οφ του κυπριακού πρωταθλήματος, Π...

Επιβεβαίωση από Ολλανδία - Κινείται για Λούκασεν ο Ολυμπιακός
Super League | VIDEO 05/02 - 15:38

Επιβεβαίωση από Ολλανδία - Κινείται για Λούκασεν ο Ολυμπιακός

Οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται να φουλάρουν για την απόκτηση σ...

Χαμός στο Τσέλσι-Πάφος! Ο Παλληκαρίδης ενοχλεί και μετά θάνατον
Champions League | 23/01 - 07:06

Χαμός στο Τσέλσι-Πάφος! Ο Παλληκαρίδης ενοχλεί και μετά θάνατον

Επιτηρητές του γηπέδου ενημέρωσαν τους Παφίτες ότι τ...

"Ψήνεται" αποχώρηση στην ΑΕΚ - Θέλει ξένο άσο η Πάφος
Super League | VIDEO 23/12/2025 - 19:24

"Ψήνεται" αποχώρηση στην ΑΕΚ - Θέλει ξένο άσο η Πάφος

Οι Κύπριοι φέρονται να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για π...

Την τιμητική του ο Νταβίντ Λουίζ! Τα δεδομένα πρόκρισης της Πάφου
Champions League | 28/11/2025 - 05:34

Την τιμητική του ο Νταβίντ Λουίζ! Τα δεδομένα πρόκρισης της Πάφου

Η κυπριακή ομάδα συνεχίζει να εκπλήσσει την Ευρώπη μ...

Η Πάφος έκανε ζημιά στη Μονακό! Πρώτη νίκη για Κοπεγχάγη (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 26/11/2025 - 21:58

Η Πάφος έκανε ζημιά στη Μονακό! Πρώτη νίκη για Κοπεγχάγη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα ακόμα σπουδαίο αποτέλεσμα για την Πάφο, που πήρε ι...

Ιστορική νίκη για Πάφο απέναντι στην Βιγιαρεάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 05/11/2025 - 21:48

Ιστορική νίκη για Πάφο απέναντι στην Βιγιαρεάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρώτη νίκη της κυπριακής ομάδας στο Champions League. Γκέλα γ...

Πήρε βαθμό με 10 παίκτες η Πάφος στο Αλμάτι! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 21/10/2025 - 22:01

Πήρε βαθμό με 10 παίκτες η Πάφος στο Αλμάτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Της ακυρώθηκε και γκολ μ...

Κυπριακή περιγραφή... στο γκολ της Πάφου: «Αχ Παναγία μου» (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 07/10/2025 - 12:57

Κυπριακή περιγραφή... στο γκολ της Πάφου: «Αχ Παναγία μου» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κύπριος σπίκερ έδωσε ρ...

Πόσες πάσες πήρε ο Ελ Κααμπί με Πάφο και Άρσεναλ - Έκπληξη ποιοι τις έδωσαν
Champions League | VIDEO 03/10/2025 - 22:03

Πόσες πάσες πήρε ο Ελ Κααμπί με Πάφο και Άρσεναλ - Έκπληξη ποιοι τις έδωσαν

Πόσες πάσες πήρε από τους συμπαίκτες του ο Μαροκινός ε...

Πρόβλημα στην Κύπρο με τα βαν Μπάγερν και UEFA λόγω απεργίας εκτελωνιστών
Champions League | 27/09/2025 - 06:35

Πρόβλημα στην Κύπρο με τα βαν Μπάγερν και UEFA λόγω απεργίας εκτελωνιστών

Οι ιθύνοντες της ομάδας και της UEFA βρίσκονται σε συνεχή ε...