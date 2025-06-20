Facebook Pixel
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Πάλεψε, αλλά τελικά έμεινε 6ος στον τελικό των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου (Vids)
Άλλα Σπορ | 03/08 - 14:15

Στην 6η θέση στον τελικό ο Χρήστου μ...

Η λάθος στροφή που έφερε τον αποκλεισμό αθλητή από τη Γκάνα (BINTEO)
Άλλα Σπορ | 01/08 - 14:50

Ο Τζάκσον ακυρώθηκε καθώς μετά την εξέταση του VAR διαπιστώθηκε η...

Στάμου: «Κυνηγούσα το ατομικό ρεκόρ, είχα δουλέψει γι’ αυτό» (BINTEO)
Άλλα Σπορ | 01/08 - 09:13

Στην τρίτη θέση της σειράς του με καλό χρόνο ο Στάμου. Χ...

Ο 15χρονος Ιριζάρι από την Ανγκουίλα κέρδισε το κοινό (BINTEO)
Άλλα Σπορ | 01/08 - 09:11

Στα 50μ ελεύθερο διαγωνίστηκε ο 15χρονος αθλητής από τ...

Ασύλληπτη κούρσα: Στην κορυφή του κόσμου το wonderkid του υγρού στίβου (Vd)
Άλλα Σπορ | 31/07 - 14:35

Ο 20χρονος Τυνήσιος, Αχμάντ Ζαουάντι πήρε το πρώτο του μ...

Στην 8η θέση ο Θώμογλου με χρόνο 2:12.47
Άλλα Σπορ | 31/07 - 08:50

Σχετικά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 200μ. πρόσθιο ο...

Η Νόρα Δράκου στα ημιτελικά: «Στόχος μου ο τελικός» (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 30/07 - 12:04

Με χρόνο 27.94'' η Νόρα Δράκου κατετάγη 14η στα προκριματικά κ...

Αποκλείστηκε ο Παπαστάμος: «Προχωράμε με ψυχολογία» (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 30/07 - 12:01

Εκτός ημιτελικών στα 200μ. μεικτή ατομική έμεινε ο Απόστολος Π...

«Άγγιξε» το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε η Δαμασιώτη (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 30/07 - 11:44

Με χρόνο 2:09.34, που ήταν η 10η καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς, η...

Δημήτρης Μάρκος: «Έχει μαζευτεί πολλή κούραση» (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 29/07 - 09:50

Εκτός ημιτελικών έμεινε ο Μάρκος που κατετάγη 17ος στα π...

Έκανε χρόνο για πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ακυρώθηκε ο Σίσκος (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 29/07 - 08:55

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε μία εξαιρετική κούρσα στα π...

Μάρκος: «Κρατάμε το πανελλήνιο ρεκόρ» (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 28/07 - 15:59

Έμεινε εκτός τελικού και έλαβε τη 15η θέση στον ημιτελικό ο...

Τα "χρυσά" κορίτσια του πόλο: "Καμία μας δεν μπήκε στον τελικό με φόβο"
Πόλο | 28/07 - 15:24

Η Μαρία Πάτρα και η Ιωάννα Σταματοπούλου –παγκόσμιες π...

Βλάχος: «Δυστυχώς δεν έχουμε εγκαταστάσεις» (ΒΙΝΤΕΟ)
Πόλο | 28/07 - 12:45

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Θοδωρής Β...

Χρήστου: «Δεν περίμενα να κολυμπήσω τόσο γρήγορα, κάναμε καλή αρχή» (Vid)
Άλλα Σπορ | 28/07 - 08:58

Οι δηλώσεις του Απόστολου Χρήστου μετά την πρόκρισή τ...

Άνετα πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά ο Χρήστου (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 28/07 - 08:50

Στα 100 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου πήρε άνετα την π...

Πλευρίτου: «Μας θυμούνται μόνο στις επιτυχίες!» (BINTEO)
Πόλο | VIDEO 25/07 - 15:30

Τι δήλωσε η Ελευθερία Πλευρίτου για την κατάκτηση του χ...

Παυλίδης: «Δεν περίμενα το χρυσό – Η ομάδα με εξέπληξε» (ΒΙΝΤΕΟ)
Πόλο | VIDEO 25/07 - 14:28

Όλα όσα είπε ο Χάρης Παυλίδης για την κατάκτηση του χ...

Τα «χρυσά» κορίτσια της Εθνικής πόλο δεν το έχουν συνειδητοποιήσει (ΒΙΝΤΕΟ)
Πόλο | 25/07 - 14:08

Η εθνική Ελλάδας γυναικών του πόλο έφτασε στην Αθήνα μ...

Χάλκινο σαν... χρυσό - Η απονομή των μεταλλίων στην Εθνική ομάδα
Πόλο | 24/07 - 18:52

Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Π...

Η εξαιρετική εμφάνιση του Τζωρτζάτου στον μικρό τελικό με τη Σερβία (Vid)
Πόλο | 24/07 - 16:12

«Κέρβερος» για ακόμα ένα παιχνίδι ο τερματοφύλακας τ...