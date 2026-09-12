Μπορεί να τα... χρειάστηκε όμως τελικά ο Παναθηναϊκός π...
Η πρόκριση με αγωνία, που πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός κ...
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έ...
Το πρώτο σχόλιο του τεχνικού του Παναθηναϊκού μ...
Οι Πράσινοι στάθηκαν ζωντανοί κόντρα στην Πάκσι και μ...
Οι Πράσινοι έπαιξαν με τη... φωτιά αλλά το γκολ του Βορειομακεδόνα λ...
Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκ νέου πίσω στο σκορ με τον Γκιόρφι ν...
Οι Πράσινοι δεν άργησαν να απαντήσουν στο γκολ της Π...
Οι Ούγγροι καταφέρνουν να... παγώσουν το Τριφύλλι με τ...
Οι Ούγγροι μέσα σε ένα λεπτό θα έχουν δύο μεγάλες στιγμές ν...
Ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-...
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Τα τελευταία νέα των Πράσινων εν όψει της ρεβάνς με τ...
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, στη ρεβάνς τ...
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει τ...
Ο προπονητής της ουγγρικής ομάδας ενόψει της ρεβάνς μ...
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τ...
Ο Ολλανδός στόπερ μίλησε για τη ρεβάνς με την Πάκσι σ...