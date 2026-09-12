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Πάκσι

Πάκσι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πάκσι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η αντίδραση Νίστρουπ στο... χρυσό γκολ του Ραστόντερ! (vid)
UEFA Conference League | 31/07 - 22:56

Η αντίδραση Νίστρουπ στο... χρυσό γκολ του Ραστόντερ! (vid)

Μπορεί να τα... χρειάστηκε όμως τελικά ο Παναθηναϊκός π...

"Μόνο η πρόκριση μετράει για ΠΑΟ - Ατιμώρητο ξύλο"!
UEFA Conference League | 31/07 - 00:35

"Μόνο η πρόκριση μετράει για ΠΑΟ - Ατιμώρητο ξύλο"!

Η πρόκριση με αγωνία, που πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός κ...

Νίστρουπ: "Ανεπίτρεπτα τα 2 γκολ" - Το σχόλιο για τη διαιτησία
UEFA Conference League | 31/07 - 00:30

Νίστρουπ: "Ανεπίτρεπτα τα 2 γκολ" - Το σχόλιο για τη διαιτησία

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έ...

Το ξέκοψε ο Νίστρουπ: “Όχι στα εύκολα γκολ” - Τι κρατάει
UEFA Conference League | 31/07 - 00:10

Το ξέκοψε ο Νίστρουπ: “Όχι στα εύκολα γκολ” - Τι κρατάει

Το πρώτο σχόλιο του τεχνικού του Παναθηναϊκού μ...

Έτσι πήρε την πρόκριση... θρίλερ ο ΠΑΟ - Οι καλύτερες στιγμές με Πάκσι (vd)
UEFA Conference League | 30/07 - 23:51

Έτσι πήρε την πρόκριση... θρίλερ ο ΠΑΟ - Οι καλύτερες στιγμές με Πάκσι (vd)

Οι Πράσινοι στάθηκαν ζωντανοί κόντρα στην Πάκσι και μ...

Λυτρωτής Ραστόντερ για ΠΑΟ - Πρόκριση με Πάκσι, αλλά θέλει δουλειά (vid)
UEFA Conference League | 30/07 - 23:24

Λυτρωτής Ραστόντερ για ΠΑΟ - Πρόκριση με Πάκσι, αλλά θέλει δουλειά (vid)

Οι Πράσινοι έπαιξαν με τη... φωτιά αλλά το γκολ του Βορειομακεδόνα λ...

Λάθος στην άμυνα και φωνές για φάουλ! Το 2-1 της Πάκσι (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 30/07 - 22:54

Λάθος στην άμυνα και φωνές για φάουλ! Το 2-1 της Πάκσι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκ νέου πίσω στο σκορ με τον Γκιόρφι ν...

Ανακούφιση για τον Παναθηναϊκό με φοβερό σουτ Γιάγκουσιτς! (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 30/07 - 22:19

Ανακούφιση για τον Παναθηναϊκό με φοβερό σουτ Γιάγκουσιτς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Πράσινοι δεν άργησαν να απαντήσουν στο γκολ της Π...

Σοκάρει τον ΠΑΟ ο Πέτο & προβάδισμα Πάκσι - Φωνές από τους Πράσινους (vid)
UEFA Conference League | 30/07 - 22:16

Σοκάρει τον ΠΑΟ ο Πέτο & προβάδισμα Πάκσι - Φωνές από τους Πράσινους (vid)

Οι Ούγγροι καταφέρνουν να... παγώσουν το Τριφύλλι με τ...

Διπλή ευκαιρία για Πάκσι! Μεγάλη απόκρουση Πένια (vid)
UEFA Conference League | 30/07 - 22:07

Διπλή ευκαιρία για Πάκσι! Μεγάλη απόκρουση Πένια (vid)

Οι Ούγγροι μέσα σε ένα λεπτό θα έχουν δύο μεγάλες στιγμές ν...

Λύτρωση με Ραστόντερ! - Live: Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2 (Vid)
UEFA Conference League | 30/07 - 21:26

Λύτρωση με Ραστόντερ! - Live: Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2 (Vid)

Ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-...

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και η απόφαση Νίστρουπ για Φαν Ντρόνγκελεν
UEFA Conference League | 30/07 - 20:28

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και η απόφαση Νίστρουπ για Φαν Ντρόνγκελεν

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ γ...

Προγνωστικά Παναθηναϊκός - Πάκσι: Μπαίνει και το τελειώνει από νωρίς
UEFA Conference League | 30/07 - 16:20

Προγνωστικά Παναθηναϊκός - Πάκσι: Μπαίνει και το τελειώνει από νωρίς

Η στοιχηματική πρόβλεψη για τη ρεβάνς τ...

Προειδοποιεί εν όψει Πάκσι ο Παναθηναϊκός - Ανακοίνωση
UEFA Conference League | 30/07 - 15:34

Προειδοποιεί εν όψει Πάκσι ο Παναθηναϊκός - Ανακοίνωση

Τι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Πράσινοι για τ...

Παναθηναϊκός: Παίζονται δύο θέσεις στην 11άδα με Πάκσι
UEFA Conference League | 30/07 - 15:09

Παναθηναϊκός: Παίζονται δύο θέσεις στην 11άδα με Πάκσι

Τα νεότερα για τις σκέψεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για τ...

ΠΑΟ: Το σημαντικό για τη ρεβάνς με Πάκσι - Οι σκέψεις Νίστρουπ για 11άδα
UEFA Conference League | 30/07 - 12:57

ΠΑΟ: Το σημαντικό για τη ρεβάνς με Πάκσι - Οι σκέψεις Νίστρουπ για 11άδα

Τα τελευταία νέα των Πράσινων εν όψει της ρεβάνς με τ...

Παναθηναϊκός - Πάκσι: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
UEFA Conference League | 30/07 - 10:48

Παναθηναϊκός - Πάκσι: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, στη ρεβάνς τ...

Αυτά τα πλάνα Νίστρουπ με Πάκσι - "Να τελειώσει τη δουλειά ο ΠΑΟ"
UEFA Conference League | 30/07 - 07:11

Αυτά τα πλάνα Νίστρουπ με Πάκσι - "Να τελειώσει τη δουλειά ο ΠΑΟ"

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει τ...

Το πιστεύουν στην Πάκσι ενόψει ΠΑΟ: "Να βάλουμε ένα ή δύο γκολ"
UEFA Conference League | 29/07 - 23:02

Το πιστεύουν στην Πάκσι ενόψει ΠΑΟ: "Να βάλουμε ένα ή δύο γκολ"

Ο προπονητής της ουγγρικής ομάδας ενόψει της ρεβάνς μ...

Έτοιμος για ρεβάνς με Πάκσι ο ΠΑΟ - Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ
UEFA Conference League | 29/07 - 20:02

Έτοιμος για ρεβάνς με Πάκσι ο ΠΑΟ - Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τ...

Ατακάρα Ντε Φράι εν όψει Πάκσι: "Ήμουν λίγο έκπληκτος"!
UEFA Conference League | 29/07 - 17:24

Ατακάρα Ντε Φράι εν όψει Πάκσι: "Ήμουν λίγο έκπληκτος"!

Ο Ολλανδός στόπερ μίλησε για τη ρεβάνς με την Πάκσι σ...