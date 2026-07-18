Facebook Pixel
Mundial
ΓΑΛ
00:00
19 Ιουλ
L10
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Πάμπλο Χιράλτ

Πάμπλο Χιράλτ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πάμπλο Χιράλτ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Μουντιάλ 2026: Viral η επική περιγραφή στο γκολ του Λαουτάρο! (VD)
Mundial | 17/07 - 00:12

Μουντιάλ 2026: Viral η επική περιγραφή στο γκολ του Λαουτάρο! (VD)

Η απίθανη περιγραφή του 2-1 της Αργεντινής απέναντι σ...