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Παναγιώτης Άντζας

Παναγιώτης Άντζας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Παναγιώτης Άντζας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Στην Ξάνθη ο γιός του Άντζα - Συγκινητικό τατουάζ με τον πατέρα του (Vid)
Super League | 22/09 - 19:15

Στην Ξάνθη ο γιός του Άντζα - Συγκινητικό τατουάζ με τον πατέρα του (Vid)

Ο Παναγιώτης Άντζας, γιός του αδικοχαμένου Παρασκευά Ά...