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Πάουλο Ενρίκε

Πάουλο Ενρίκε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πάουλο Ενρίκε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ: Σενάρια για κρούση σε ακραίο αμυντικό - Διεθνής Βραζιλιάνος!
Super League | 28/07 - 22:54

ΠΑΟΚ: Σενάρια για κρούση σε ακραίο αμυντικό - Διεθνής Βραζιλιάνος!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Βραζιλία ο ΠΑΟΚ εξέφρασε ε...