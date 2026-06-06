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ΝΒΑ
ΣΑΝ
104 - 105
ΤΕΛ
ΝΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΡ
4 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΙΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΡΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΪΤ
1 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΙΑ
6 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΈΛ
5 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΥΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΜ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΜ
- - -
ΤΕΛ
Ρ
ΡΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΙΒ
4 - 1
ΤΕΛ
Ν
ΝΉΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΟΡ
2 - 1
ΤΕΛ
Χ
ΧΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΟΥ
2 - 1
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
Λ
ΛΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Η
ΗΠΑ
1 - 2
ΤΕΛ
Γ
ΓΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
ΕΛΒ
1 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΥΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΝ
1 - 1
ΤΕΛ
Β
ΒΟΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΤ
0 - 0
ΤΕΛ
Ε
ΕΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΓΓ
1 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΟΛ
0 - 4
ΤΕΛ
Σ
ΣΚΩ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΡΑ
2 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΊΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΕΝ
1 - 2
ΤΕΛ
Τ
ΤΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
2 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΥ
4 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΡΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΦΓ
0 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΈΝ
4 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΙΧ
0 - 2
ΤΕΛ
Κ
ΚΎΠ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΛ
0 - 0
LIVE
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Δ
ΔΑΝ
19:30
07 Ιουν
Ο
ΟΥΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΜΆ
20:00
07 Ιουν
Μ
ΜΟΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΌΣ
21:00
07 Ιουν
Α
ΑΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΡΟ
21:45
07 Ιουν
Σ
ΣΛΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΡ
22:00
07 Ιουν
Ν
ΝΟΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
ΕΛΛ
22:00
07 Ιουν
Ι
ΙΤΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
ΕΚΟ
23:00
07 Ιουν
Γ
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Πάουλο Μπρακς
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πάουλο Μπρακς.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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| 07/06 - 17:32
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