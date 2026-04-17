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Παρί

Παρί

Όλες οι ειδήσεις για την Παρί στο Sportdog.gr. Μεταγραφές, αποτελέσματα, στατιστικά και η πορεία της στην EuroLeague.

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Γυναίκα ένιωσε κάτι από πίσω στο γήπεδο – «Εσύ που αυνανίστηκες» (ΒΙΝΤΕΟ)
Ligue 1 | 10/09 - 07:22

Γυναίκα ένιωσε κάτι από πίσω στο γήπεδο – «Εσύ που αυνανίστηκες» (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια οπαδός της Μαρσέιγ έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης κ...

Λουίς Ενρίκε: Η Παρί έγινε η νέα ευρωπαϊκή υπερδύναμη - Τίτλο κάθε 3 μήνες
Ποδόσφαιρο | 13/08 - 13:34

Λουίς Ενρίκε: Η Παρί έγινε η νέα ευρωπαϊκή υπερδύναμη - Τίτλο κάθε 3 μήνες

Λουίς Ενρίκε και Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζουν να γράφουν ι...

Η νέα ομάδα του Νιλικίνα - Ανακοινώθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 12/08 - 16:48

Η νέα ομάδα του Νιλικίνα - Ανακοινώθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)

Πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην γκαρντ τ...

Η influencer που... τρέλανε κόσμο στον τελικό του πρωταθλήματος! (ΦΩΤΟ)
Μπάσκετ | 25/06 - 09:10

Η influencer που... τρέλανε κόσμο στον τελικό του πρωταθλήματος! (ΦΩΤΟ)

Η Γιούλια Μπόνια βρέθηκε στο παρκέ με ένα άσπρο κολάν κ...

Προγνωστικά Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Υπερασπίζεται τον τίτλο στο 1.85
Champions League | 30/05 - 15:56

Προγνωστικά Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Υπερασπίζεται τον τίτλο στο 1.85

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό τ...

Παρί – Άρσεναλ: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Champions League & κανάλι
Champions League | 30/05 - 12:32

Παρί – Άρσεναλ: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Champions League & κανάλι

Η μεγάλη στιγμή της σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έ...

Παραλίγο... βόμβα: Ομάδα της Euroleague προσέγγισε τον Στιβ Κερ! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 26/05 - 12:55

Παραλίγο... βόμβα: Ομάδα της Euroleague προσέγγισε τον Στιβ Κερ! (ΦΩΤΟ)

Δεν ήθελε και πολύ να γίνει το "μπαμ" με τον Α...

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, αλλά τον θέλει η Χάποελ!
Euroleague | 20/05 - 16:11

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, αλλά τον θέλει η Χάποελ!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση τ...

Δεν ψήνεται ο Ιφί για Ρεάλ - Πού θέλει να πάει!
Euroleague | 23/04 - 08:33

Δεν ψήνεται ο Ιφί για Ρεάλ - Πού θέλει να πάει!

«Άκυρο» στη Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να ρίχνει ο Ναντίρ Ί...

"Βόμβα" από Ιφί για το μέλλον του: "Νιώθω έτοιμος"
Euroleague | VIDEO 19/04 - 22:31

"Βόμβα" από Ιφί για το μέλλον του: "Νιώθω έτοιμος"

Ο Γάλλος άσος της Παρί έριξε... βόμβα σχετικά τον επόμενο σ...

Euroleague: "Κόβεται" μία εκ των Μονακό, Βιλερμπάν, Παρί - Αλλαγή δεδομένων
Euroleague | VIDEO 19/04 - 13:33

Euroleague: "Κόβεται" μία εκ των Μονακό, Βιλερμπάν, Παρί - Αλλαγή δεδομένων

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται ενόψει της νέας σεζόν σ...

Ντερμπάρα στο φινάλε, αγωνία για ΠΑΟ! Live Ζαλγκίρις - Παρί
Euroleague | 17/04 - 20:00

Ντερμπάρα στο φινάλε, αγωνία για ΠΑΟ! Live Ζαλγκίρις - Παρί

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης μ...

Βρήκε ήδη τον αντι-Γκόλεματς η Ντουμπάι BC - Λύση από Euroleague
Euroleague | VIDEO 12/04 - 19:08

Βρήκε ήδη τον αντι-Γκόλεματς η Ντουμπάι BC - Λύση από Euroleague

Ποιος ετοιμάζεται να διαδεχθεί στον π...

Πήρε το γαλλικό ντέρμπι η Μονακό - Νίκη κόντρα σε Παρί με Οκόμπο, Στράζελ
Euroleague | VIDEO 08/04 - 22:49

Πήρε το γαλλικό ντέρμπι η Μονακό - Νίκη κόντρα σε Παρί με Οκόμπο, Στράζελ

Η Μονακό έχοντας διαθέσιμους μόλις 8 παίκτες κατάφερε κ...

Ούτε Φρανσίσκο ούτε ΜάκΙνταϊρ: Πρόταση σε γκαρντ έκπληξη ο Ολυμπιακός! (Vd)
Euroleague | VIDEO 08/04 - 12:59

Ούτε Φρανσίσκο ούτε ΜάκΙνταϊρ: Πρόταση σε γκαρντ έκπληξη ο Ολυμπιακός! (Vd)

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για τ...

Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα με σούπερ Μονέκε - Διπλό με Παρί (vid)
Euroleague | VIDEO 07/04 - 23:13

Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα με σούπερ Μονέκε - Διπλό με Παρί (vid)

Με τους ΜακΙντάιρ και Μονέκε πρωταγωνιστές ο Ερυθρός Α...

Πήγε για μεγάλη ανατροπή η Αρμάνι Μιλάνο, αλλά η Παρί δεν την άφησε (Ηls)
Euroleague | VIDEO 03/04 - 00:03

Πήγε για μεγάλη ανατροπή η Αρμάνι Μιλάνο, αλλά η Παρί δεν την άφησε (Ηls)

Aπό το -23 στο -1 βρέθηκαν οι Ιταλοί, όμως δεν απέφυγαν τ...

Τρομερό φόλοου κάρφωμα του Σάρβιν (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 01/04 - 10:32

Τρομερό φόλοου κάρφωμα του Σάρβιν (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Παρί είχε εύκολο έργο στη Μπολόνια και πανηγύρισε ά...

Έδωσε ασίστ... ξαπλωμένος ο Κάρσεν Έντουαρντς (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 01/04 - 08:56

Έδωσε ασίστ... ξαπλωμένος ο Κάρσεν Έντουαρντς (ΒΙΝΤΕΟ)

Πεσμένος στο παρκέ ο Κάρσεν Έντουαρντς έβγαλε ασίστ γ...

Άλλαξε προπονητή ομάδα της Euroleague (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 23/03 - 15:44

Άλλαξε προπονητή ομάδα της Euroleague (ΒΙΝΤΕΟ)

Ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία της Παρί, καθώς ο...

Νίκη γοήτρου για Παρτιζάν - Διπλό στην έδρα της Παρί σε σούπερ Καλάθη (vid)
Euroleague | VIDEO 20/03 - 00:26

Νίκη γοήτρου για Παρτιζάν - Διπλό στην έδρα της Παρί σε σούπερ Καλάθη (vid)

Σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο ματς για την 32η αγωνιστική τ...