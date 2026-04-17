Euroleague | 26/05 - 12:55

Παραλίγο... βόμβα: Ομάδα της Euroleague προσέγγισε τον Στιβ Κερ! (ΦΩΤΟ)

Δεν ήθελε και πολύ να γίνει το "μπαμ" με τον Α...