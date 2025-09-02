Facebook Pixel
Πέδρο Πιτσάρδο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πέδρο Πιτσάρδο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ο Πιτσάρδο "άγγιξε" τα 18 μέτρα και πήρε το χρυσό με... buzzer-beater (Vid)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 19/09 - 17:35

Ο Πορτογάλος πέτυχε πολύ μεγάλη επίδοση στο τελευταίο τ...