Πέδρο Τσιριβέγια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πέδρο Τσιριβέγια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Μήνυμα Τσιριβέγια μετά τον αποκλεισμό: "Δώσαμε τα πάντα" - Ατάκα για κόσμο
Champions League | 31/07 - 22:03

Ανεβάζει τον πήχη ο Τσιριβέγια - "Δημιουργείται μία μεγάλη ομάδα"
Champions League | 31/07 - 00:01

Το καταπληκτικό ντεμπούτο του Τσιριβέγια παρά την ήττα του Παναθηναϊκού
Champions League | 23/07 - 20:50

Ηγετικό μήνυμα Τσιριβέγια για τη ρεβάνς - "Δεν έχει τελειώσει τίποτα" (PIC)
Champions League | 23/07 - 19:42

Ο Τσιριβέγια ήταν… παντού στο "Ibrox"
Champions League | 23/07 - 09:47

Χωρίς Ιωαννίδη, Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός - Η 11άδα Βιτόρια για Σάλκε
Super League | 09/07 - 18:14

"Άρεσαν Σιώπης-Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος - Κλωτσούσαν τα πάντα στο φιλικό"
Super League | 02/07 - 17:44

Τρομερή ατάκα Δεσύλλα για Τσιριβέγια: "Μπαλάτος, σαν να είναι έξι μήνες"
Super League | 01/07 - 14:26

Ονειρεύεται... Panathinaikos ο Τσιριβέγια - "Να καθιερωθούμε στην Ευρώπη"
Super League | 28/06 - 19:17

Γι' αυτό τον ήθελε σαν τρελός ο Βιτόρια: 3 στοιχεία που φέρνει ο Τσιριβέγια
Super League | 28/06 - 18:50

Στα κάγκελα ο κόσμος της Ναντ για Τσιριβέγια: "Δεν κορόιδευε"
Super League | 28/06 - 16:50

Δεν κρατιέται ο Τσιριβέγια - Η πρώτη Πράσινη ανάρτηση (ΦΩΤΟ)
Super League | 28/06 - 14:32

Τρομερό βίντεο ΠΑΟ για Τσιριβέγια: "Διάλεξε τον δύσκολο δρόμο"
Super League | 28/06 - 13:04

Παίκτης του ΠΑΟ ο Τσιριβέγια - Το συμβόλαιό του
Super League | 28/06 - 12:12

Σίγουροι για Τσιριβέγια στον ΠΑΟ - "Είχαν δει 3 φορές τον παίκτη από κοντά"
Super League | 27/06 - 23:02

"Γι’ αυτό πήρε τον Τσιριβέγια ο ΠΑΟ - Στην 11αδα Βιτόρια μαζί με Ουναΐ"!
Super League | VIDEO 27/06 - 18:37

Ο Βιτόρια πέτυχε διάνα: Ο deep lying play maker που θα ξεκλειδώσει Τσέριν
Super League | 27/06 - 14:38

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Τσιριβέγια - Η πρώτη του δήλωση (ΦΩΤΟ)
Super League | 27/06 - 13:53

Κομπιούτερ, μετρ της πάσας, ο Τσιριβέγια είναι αυτό που έλειπε από τα χαφ!
Super League | 27/06 - 12:26

"Τελειώνει" του Τσιριβέγια στον ΠΑΟ - Τότε έρχεται στην Αθήνα για υπογραφές
Super League | 26/06 - 22:31

5 εκατ. έδωσε ήδη ο Αλαφούζος - Θα πουληθεί παίκτης-έκπληξη, φέρνει κίπερ!
Super League | VIDEO 26/06 - 16:51

