Πέδρο Τσιριβέγια

Super League | VIDEO 27/06 - 18:37

"Γι’ αυτό πήρε τον Τσιριβέγια ο ΠΑΟ - Στην 11αδα Βιτόρια μαζί με Ουναΐ"!

Πώς και από... πού θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό ο Πέδρο Τ...