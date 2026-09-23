Πολ Λιρόλα

Super League | 22/09 - 22:41

Η μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ: Μπακ 2 εκατ., το όνομα από Ίντερ και ο Λιρόλα

Γιατί στην ΑΕΚ αποφάσισαν τελικά να κάνουν κίνηση για μ...