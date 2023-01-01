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Πόρτο Γερμενό

Πόρτο Γερμενό

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πόρτο Γερμενό. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 01/08 - 20:40

Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό (ΦΩΤΟ)

Ο γιός του γνωστού ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, έκανε γνωστή τ...