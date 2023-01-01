Showbiz | 01/08 - 20:40

Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό (ΦΩΤΟ)

Ο γιός του γνωστού ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, έκανε γνωστή τ...