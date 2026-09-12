Προγνωστικά

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες έληξε 1-0 σ...
Βαστέρας και Τζουργκάντεν δίνουν ραντεβού για δεύτερη φ...
Πλίμουθ και Έξετερ έρχονται αντιμέτωπες σ...
Η νέα σεζόν της Primeira Liga ανοίγει για την Πόρτο με εντός έ...
Η νέα Eredivisie κάνει πρεμιέρα για τον Άγιαξ με μία ιδιαίτερα α...
Η αναμέτρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του EFL Cup κ...
Η PSV Αϊντχόφεν έρχεται αντιμέτωπη με τη Φορτούνα Σιτάρντ σ...
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», γ...
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Η Λεχ Πόζναν υποδέχεται την Άαρχους στο «Enea Stadion», στο δ...
Το σημερινό κουπόνι έχει επιλογές που μπορούν να συνδυαστούν σ...
Ο Απόλλων Λεμεσού υποδέχεται την Ντίλα Γκόρι στο «Alphamega St...
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Γκρόνινγκεν σε φιλική αναμέτρηση σ...
Το «τι να παίξω σήμερα» είναι η βασική ερώτηση για κάθε π...
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρντ σε φ...
Η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ υποδέχεται την Γκιορ στο «Víkingsvöllur», σ...