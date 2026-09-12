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Προγνωστικά

Προγνωστικά

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Προγνωστικά. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Καλείται να αντιδράσει
Europa League | 13/08 - 14:52

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: Καλείται να αντιδράσει

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες έληξε 1-0 σ...

Βαστέρας – Τζουργκάρντεν: Με ώθηση στα γκολ
Υπόλοιπος Κόσμος | 10/08 - 16:02

Βαστέρας – Τζουργκάρντεν: Με ώθηση στα γκολ

Βαστέρας και Τζουργκάντεν δίνουν ραντεβού για δεύτερη φ...

Πλίμουθ – Έξετερ: Είναι η στιγμή της
Υπόλοιπος Κόσμος | 10/08 - 14:42

Πλίμουθ – Έξετερ: Είναι η στιγμή της

Πλίμουθ και Έξετερ έρχονται αντιμέτωπες σ...

Προγνωστικά Πόρτο - Αλβέρκα: Να μπει με το «δεξί» στο πρωτάθλημα στο 2.05
Υπόλοιπος Κόσμος | 09/08 - 15:40

Προγνωστικά Πόρτο - Αλβέρκα: Να μπει με το «δεξί» στο πρωτάθλημα στο 2.05

Η νέα σεζόν της Primeira Liga ανοίγει για την Πόρτο με εντός έ...

Προγνωστικά Τσβόλε - Άγιαξ: Με φόρα από την Ευρώπη στο 1.93
Υπόλοιπος Κόσμος | 09/08 - 14:00

Προγνωστικά Τσβόλε - Άγιαξ: Με φόρα από την Ευρώπη στο 1.93

Η νέα Eredivisie κάνει πρεμιέρα για τον Άγιαξ με μία ιδιαίτερα α...

Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ: Δύσκολη πρεμιέρα
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/08 - 14:46

Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ: Δύσκολη πρεμιέρα

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του EFL Cup κ...

PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σιτάρντ: Ξεκινάει δυνατά
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/08 - 14:16

PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σιτάρντ: Ξεκινάει δυνατά

Η PSV Αϊντχόφεν έρχεται αντιμέτωπη με τη Φορτούνα Σιτάρντ σ...

Προγνωστικά Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Με την έδρα του
Champions League | 04/08 - 11:53

Προγνωστικά Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Με την έδρα του

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», γ...

10 δωρεάν προγνωστικά με επιλογές από όλο το κουπόνι
Ποδόσφαιρο | 03/08 - 16:16

10 δωρεάν προγνωστικά με επιλογές από όλο το κουπόνι

Το σημερινό κουπόνι έχει αρκετές επιλογές με ενδιαφέρον κ...

Το δυνατό σημείο της ημέρας στο 1.74
Champions League | 29/07 - 17:08

Το δυνατό σημείο της ημέρας στο 1.74

Η Λεχ Πόζναν υποδέχεται την Άαρχους στο «Enea Stadion», στο δ...

Τριάδα για ταμείο στο 6.56
Υπόλοιπος Κόσμος | 28/07 - 16:12

Τριάδα για ταμείο στο 6.56

Το σημερινό κουπόνι έχει επιλογές που μπορούν να συνδυαστούν σ...

Προγνωστικά Απόλλων Λεμεσού – Ντίλα Γκόρι: Πάρτι πρόκρισης στο 1.95
UEFA Conference League | 28/07 - 14:26

Προγνωστικά Απόλλων Λεμεσού – Ντίλα Γκόρι: Πάρτι πρόκρισης στο 1.95

Ο Απόλλων Λεμεσού υποδέχεται την Ντίλα Γκόρι στο «Alphamega St...

Προγνωστικά Δυάδες Σήμερα: Στο 3.91
Ποδόσφαιρο | 22/07 - 14:15

Προγνωστικά Δυάδες Σήμερα: Στο 3.91

Δείτε παρακάτω τα προγνωστικά για δυάδες σήμερα, Τετάρτη 22/07/26, με επιλογ�...

Επόμενη ομάδα Τσιμίκας: Υπάρχει… καπνός με Ολυμπιακό;
Premier League | 20/07 - 14:44

Επόμενη ομάδα Τσιμίκας: Υπάρχει… καπνός με Ολυμπιακό;

Στη Λίβερπουλ επέστρεψε ο Κώστας Τσιμίκας μετά την ο...

Τα 10 Καλύτερα Δωρεάν Προγνωστικά Σήμερα
Ποδόσφαιρο | 18/07 - 16:02

Τα 10 Καλύτερα Δωρεάν Προγνωστικά Σήμερα

Τα δωρεάν προγνωστικά σήμερα είναι από τις πιο δημοφιλείς ανα�...

Προγνωστικά Γκρόνινγκεν – ΑΕΚ: Ανεβάζει στροφές στο 2.10
Super League | 18/07 - 14:10

Προγνωστικά Γκρόνινγκεν – ΑΕΚ: Ανεβάζει στροφές στο 2.10

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Γκρόνινγκεν σε φιλική αναμέτρηση σ...

Τι να Παίξω Σήμερα - Τα καλύτερα του κουπονιού
Υπόλοιπος Κόσμος | 17/07 - 16:34

Τι να Παίξω Σήμερα - Τα καλύτερα του κουπονιού

Το «τι να παίξω σήμερα» είναι η βασική ερώτηση για κάθε π...

Προγνωστικά Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ: Ανεβάζει ρυθμό με 1.93
Υπόλοιπος Κόσμος | 17/07 - 15:22

Προγνωστικά Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ: Ανεβάζει ρυθμό με 1.93

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρντ σε φ...

Το δυνατό Over 2.5 της ημέρας
Υπόλοιπος Κόσμος | 07/07 - 15:36

Το δυνατό Over 2.5 της ημέρας

Η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ υποδέχεται την Γκιορ στο «Víkingsvöllur», σ...