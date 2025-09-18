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Ραφίνια

Ραφίνια

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ραφίνια στο Sportdog.gr. Διαβάστε στατιστικά, highlights και δείτε τις κορυφαίες εμφανίσεις του σε Μπαρτσελόνα & Βραζιλία.

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Γκολάρες και μαγικό ξεκίνημα από Ραφίνια-Αντεγέμι! (VID)
Champions League | 09/09 - 20:42

Γκολάρες και μαγικό ξεκίνημα από Ραφίνια-Αντεγέμι! (VID)

Εντυπωσιακή Μπαρτσελόνα απέναντι στη Φέγενορντ, με τ...

Άπαικτη Μπαρτσελόνα! - Σόου Ραφίνια και Γιαμάλ και 5άρα στη Ράγιο (Vid)
La Liga | 01/09 - 00:31

Άπαικτη Μπαρτσελόνα! - Σόου Ραφίνια και Γιαμάλ και 5άρα στη Ράγιο (Vid)

Με 5-2 η επιβλητική νίκη των “μπλαουγκράνα” ε...

Οριστικό: Πολύ μεγάλη απουσία για τη Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία
Mundial | 27/06 - 19:54

Οριστικό: Πολύ μεγάλη απουσία για τη Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία

Η Σελεσάο ρίχνεται στη μάχη των νοκ άουτ αντιμετωπίζοντας τ...

Μέγα πρόβλημα στη Βραζιλία! - Ζημιά με Ραφίνια
Mundial | 21/06 - 00:02

Μέγα πρόβλημα στη Βραζιλία! - Ζημιά με Ραφίνια

Και πώς να μην “πονοκεφαλιάζει” ο...

Τρελάθηκε ο Ραφίνια: "Μας έκλεψαν την πρόκριση"
Champions League | 15/04 - 13:47

Τρελάθηκε ο Ραφίνια: "Μας έκλεψαν την πρόκριση"

Έξαλλος ήταν ο Βραζιλιάνος μετά τον αποκλεισμό της Μ...

"Πυρά" Λαπόρτα σε FIFA για τον τραυματισμό Ραφίνια: "Είναι ντροπή"
La Liga | VIDEO 03/04 - 06:10

"Πυρά" Λαπόρτα σε FIFA για τον τραυματισμό Ραφίνια: "Είναι ντροπή"

Οργισμένος κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εμφανίστηκε ο...

Μπαρτσελόνα: Οι 13 αγώνες με τον Ραφίνια τραυματία είναι τρομακτικοί
La Liga | VIDEO 31/03 - 23:20

Μπαρτσελόνα: Οι 13 αγώνες με τον Ραφίνια τραυματία είναι τρομακτικοί

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν πριν από τον τελικό τ...

Ο Ραφίνια, ο αφανής θρύλος και το BringBack Collection
Blogs | 17/01 - 08:07

Ο Ραφίνια, ο αφανής θρύλος και το BringBack Collection

Ποδοσφαιρικές ιστορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε α...

“Καθάρισε” ο Ραφίνια - Στο +7 από τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 13/12/2025 - 21:33

“Καθάρισε” ο Ραφίνια - Στο +7 από τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Δις σκόρερ ο Βραζιλιάνος άσος στο 2-0 ε...

Μπελάς για Μπαρτσελόνα - Χρωστάει λεφτά για μεταγραφές από το 2022
La Liga | VIDEO 30/10/2025 - 17:07

Μπελάς για Μπαρτσελόνα - Χρωστάει λεφτά για μεταγραφές από το 2022

Πρόβλημα για τους Μπλαουγκράνα που φαίνεται ότι ακόμα δ...

Όλο και καλύτερα για Ολυμπιακό - Πάει και ο Ραφίνια!
Champions League | VIDEO 14/10/2025 - 18:31

Όλο και καλύτερα για Ολυμπιακό - Πάει και ο Ραφίνια!

Μεγαλώνουν οι… πονοκέφαλοι για τον Φ...

Ζητήματα σε Μπαρτσελόνα! Εκτός παίκτης με Ολυμπιακό - Στον.. αέρα ο Ραφίνια
Champions League | VIDEO 26/09/2025 - 18:47

Ζητήματα σε Μπαρτσελόνα! Εκτός παίκτης με Ολυμπιακό - Στον.. αέρα ο Ραφίνια

Πολλά είναι τα προβλήματα τραυματισμών στους Καταλανούς ε...

Δεν ξέχασε πρώην άσο του ο Ολυμπιακός-Το δώρο και το ευχαριστώ σε Μαρινάκη
Super League | 18/09/2025 - 15:45

Δεν ξέχασε πρώην άσο του ο Ολυμπιακός-Το δώρο και το ευχαριστώ σε Μαρινάκη

Ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε ξένο ποδοσφαιριστή που πέρασε σ...

Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Ραφίνια - Το "ευχαριστώ" του Ολυμπιακού!
Super League | 22/07/2025 - 20:49

Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Ραφίνια - Το "ευχαριστώ" του Ολυμπιακού!

Οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν θερμά τον Ραφίνια για την π...

Αποσύρεται ο Ραφίνια - Ανάρτηση με αναφορά στον Ολυμπιακό! (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 22/07/2025 - 08:24

Αποσύρεται ο Ραφίνια - Ανάρτηση με αναφορά στον Ολυμπιακό! (ΦΩΤΟ)

Ο Ραφίνια έβαλε και επίσημα τίτλους τέλους στην σπουδαία κ...

Αυτές οι αποδόσεις παίζουν για τη Χρυσή Μπάλα! Όνομα έκπληξη στη λίστα
Ποδόσφαιρο | 16/07/2025 - 07:06

Αυτές οι αποδόσεις παίζουν για τη Χρυσή Μπάλα! Όνομα έκπληξη στη λίστα

Ποιό είναι το φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου; Π...

Στο Top 10 δημιουργίας φάσεων στο Champions League Έλληνας διεθνής!
Champions League | VIDEO 03/06/2025 - 15:29

Στο Top 10 δημιουργίας φάσεων στο Champions League Έλληνας διεθνής!

Ποιος Έλληνας διεθνής βρίσκεται στην κορυφαία λίστα γ...

Κόλπο... γκρόσο από Μπάρτσα! "Έδεσε" τον παιχταρά μέχρι το 2028
La Liga | VIDEO 22/05/2025 - 23:28

Κόλπο... γκρόσο από Μπάρτσα! "Έδεσε" τον παιχταρά μέχρι το 2028

Πολύ σημαντική κίνηση από τους Καταλανούς που έφτασαν σ...

Χαρμόσυνα νέα στην Μπαρτσελόνα! - Νέα μεγάλη συμφωνία
La Liga | VIDEO 20/05/2025 - 22:40

Χαρμόσυνα νέα στην Μπαρτσελόνα! - Νέα μεγάλη συμφωνία

Οι “μπλαουγκράνα” κλείνουν σ...

Η φτωχή και βίαιη γειτονιά που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του Ραφίνια (Vid)
La Liga | VIDEO 14/05/2025 - 17:17

Η φτωχή και βίαιη γειτονιά που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του Ραφίνια (Vid)

Ο Ραφίνια γεννήθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, ό...

Η Μπαρτσελόνα το γύρισε με 4 γκολ σε 26 λεπτά - Μαγεία Γιαμάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | 11/05/2025 - 18:03

Η Μπαρτσελόνα το γύρισε με 4 γκολ σε 26 λεπτά - Μαγεία Γιαμάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Clasico, με τη Ρεάλ να προηγείται α...