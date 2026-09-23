Ράντε Αντόνοβιτς

Euroleague | 22/09 - 00:07

Απίστευτη ατάκα για Αταμάν: «Μπορεί να… έφτυσε στις γωνίες του ΟΑΚΑ»!

Με μπόλικο χιούμορ αλλά και ακόμη μεγαλύτερη αποθέωση γ...