Ράσελ Μάρτιν

Champions League | 23/07 - 18:18

Καμπανάκι από Ρέιντζερς για ρεβάνς - Αποθέωση σε ΠΑΟ - "Να βελτιωθούμε"

Ο προπονητής της Ρέιντζερς παρά τη νίκη με 2-0 της ομάδας τ...