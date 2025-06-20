Facebook Pixel
Ράσελ Μάρτιν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ράσελ Μάρτιν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Αποθέωση για Ντέσερς και δυσκολίες για την ΑΕΚ; - “Είναι παράδειγμα…” (Vid)
Super League | 02/08 - 23:42

Ο φορ της Ρέιντζερς και βασικός μεταγραφικός στόχος τ...

Απαντήσεις από τον προπονητή της Ρέιντζερς - Τι είπε στο ημίχρονο του ΟΑΚΑ
Champions League | 31/07 - 22:59

Ο τεχνικός των Τζερς έδωσε απαντήσεις για... όλα και σ...

Μάρτιν για Παναθηναϊκό: "Καταλαβαίνω το αίσθημα αδικίας"
Champions League | 30/07 - 23:53

Πού εστίασε ο προπονητής της Ρέιντζερς μετά την πρόκριση τ...

Ούτε που το συζητά ο προπονητής της Ρέιντζερς - "Πάμε για νίκη στο ΟΑΚΑ"
Champions League | VIDEO 29/07 - 23:06

Βεβαιότητα για την πρόκριση από τους Σκωτσέζους, οι ο...

Προβληματισμός για Βιτόρια; - Επιστροφή βασικού φορ της Ρέιντζερς! (vid)
Champions League | 28/07 - 15:03

Οι Σκωτσέζοι αναμένονται να έχουν ακόμα μία λύση στο ρ...

Καμπανάκι από Ρέιντζερς για ρεβάνς - Αποθέωση σε ΠΑΟ - "Να βελτιωθούμε"
Champions League | 23/07 - 18:18

Ο προπονητής της Ρέιντζερς παρά τη νίκη με 2-0 της ομάδας τ...

Σιγουριά στη Ρέιντζερς για θετικό αποτέλεσμα με ΠΑΟ - Αποκάλυψη για Ντέσερς
Champions League | 21/07 - 19:47

Οι Σκωτσέζοι πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές τους κ...

Αποκάλυψη για Ντέσερς από τον προπονητή της Ρέιντζερς!
Super League | 19/07 - 18:24

Ο προπονητής της Ρέιντζερς αναφέρθηκε στις "μάχες" μ...

Τρίβει τα χέρια του ο Βιτόρια - Σημαντική απουσία για τη Ρέιντζερς με ΠΑΟ!
Champions League | 19/07 - 17:25

Οι Σκωτσέζοι προετοιμάζονται για τα μεγάλα παιχνίδια μ...

“Πονοκέφαλος” στη Ρέιντζερς με τη ζέστη εν όψει ΠΑΟ - "Προετοιμαζόμαστε..."
Champions League | 13/07 - 01:45

Τι είπε ο προπονητής της σκωτσέζικης ομάδας, Ρ...

Μήνυμα προπονητή Ρέιντζερς σε Παναθηναϊκό - “Θα είμαστε άλλη ομάδα…”
Champions League | 07/07 - 19:18

Ο Ράσελ Μάρτιν περιμένει βελτίωση εν όψει των αναμετρήσεων γ...

Πήρε θέση για Ντέσερς ο κόουτς Ρέιντζερς-"Απορρίψαμε πολύ χαμηλή πρόταση"
Super League | 06/07 - 20:10

Ο Ράσελ Μάρτιν αναφέρθηκε στον μεγάλο μ...

Ανατροπή με Σιφουέντες - Ο νέος προπονητής τον θέλει στη Ρέιντζερς!
Super League | 25/06 - 19:15

Διαφορετική τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση του χ...

Φρένο για Ντέσερς από τον τεχνικό της Ρέιντζερς: "Τον περιμένω"
Super League | 20/06 - 12:48

Ο νέος τεχνικός της σκωτσέζικης ομάδας πήρε θέση τόσο γ...

Μεγάλος "φαν" Ιωαννίδη ο κόουτς της Ρέιντζερς - Έδινε 34 εκ. ευρώ στον ΠΑΟ!
Champions League | VIDEO 18/06 - 18:33

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε ενθουσιάσει τον Ράσελ Μ...

Το προφίλ της Ρέιντζερς: Στη σκιά της Σέλτικ με βίγκαν προπονητή (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 18/06 - 14:30

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γ...