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Euroleague
B
BC
80 - 75
ΤΕΛ
ΕΦΕ
Euroleague
ΜΑΚ
95 - 97
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
ΦΕΝ
115 - 81
ΤΕΛ
ΒΙΛ
Euroleague
ΖΑΛ
117 - 114
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΜΠΑ
86 - 89
ΤΕΛ
PAR
Euroleague
ΜΙΛ
91 - 77
ΤΕΛ
ΕΡΥ
Euroleague
ΜΠΑ
82 - 85
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΠΑΡ
64 - 76
ΤΕΛ
Β
ΒΑΛ
Euroleague
ΒΊΡ
4 - 6
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Euroleague
Μ
ΜΠΕ
19:00
18 Νοε
ΡΕΑ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΝ
79 - 85
ΤΕΛ
Β
ΒΌΝ
Basketball Champions League
Γ
ΓΙΟ
95 - 102
ΤΕΛ
P
PAL
Basketball Champions League
Α
ΑΝΤ
95 - 104
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΑ
74 - 70
ΤΕΛ
Π
ΠΌΡ
Basketball Champions League
Γ
ΓΑΛ
19:00
18 Νοε
Λ
ΛΈΓ
Basketball Champions League
AEK
19:00
18 Νοε
Φ
ΦΆΛ
Basketball Champions League
Τ
ΤΣΙ
21:00
18 Νοε
Σ
ΣΤΡ
Basketball Champions League
Μ
ΜΆΛ
21:30
18 Νοε
B
BK
Eurocup
Τ
ΤΟΥ
88 - 91
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΝ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
86 - 78
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΛ
Eurocup
B
BC
70 - 92
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Eurocup
Ρ
ΡΌΣ
80 - 91
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Λ
ΛΌΝ
68 - 55
ΤΕΛ
Σ
ΣΙΑ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
18:30
18 Νοε
R
RIG
Eurocup
C
CS
19:00
18 Νοε
M
MAX
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
19:30
18 Νοε
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
20:00
18 Νοε
Σ
ΣΛΣ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
20:00
18 Νοε
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
ΑΡΗ
20:00
18 Νοε
Λ
ΛΕ
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
20:30
18 Νοε
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
20:30
18 Νοε
N
NAP
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
20:30
18 Νοε
Β
ΒΕΝ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
21:00
18 Νοε
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
Μ
ΜΑΝ
21:30
18 Νοε
PAOK
ΝΒΑ
ΟΥΑ
120 - 136
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
126 - 115
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
105 - 115
ΤΕΛ
ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
123 - 135
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
128 - 110
ΤΕΛ
ΧΙΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
115 - 94
ΤΕΛ
ΓΚΟ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
106 - 98
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
105 - 117
ΤΕΛ
ΦΟΙ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΕ
78 - 70
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΟ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΟ
66 - 71
ΤΕΛ
Φ
ΦΡΊ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΑΛ
83 - 81
ΤΕΛ
V
VAL
FIBA Europe Cup
Β
ΒΟΎ
73 - 83
ΤΕΛ
Η
ΗΡΑ
FIBA Europe Cup
B
BAS
80 - 88
ΤΕΛ
Ο
ΟΣΤ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
96 - 65
ΤΕΛ
K
KOR
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΑΝ
100 - 64
ΤΕΛ
K
KK
ΝΒΑ
ΤΟΡ
84 - 90
LIVE
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
54 - 55
LIVE
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
49 - 48
LIVE
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
05:30
18 Νοε
ΓΙΟ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
06:00
18 Νοε
ΣΑΡ
FIBA Europe Cup
L
LAN
17:00
18 Νοε
Π
ΠΡΙ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
18:00
18 Νοε
G
GEN
FIBA Europe Cup
E
ESE
18:00
18 Νοε
Ρ
ΡΙΛ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΖΟ
19:00
18 Νοε
Ν
ΝΤΙ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΡΑ
19:00
18 Νοε
L
LOK
FIBA Europe Cup
Α
ΑΕΚ
19:00
18 Νοε
D
DZI
FIBA Europe Cup
T
TAR
19:00
18 Νοε
Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΕΡ
19:00
18 Νοε
N
NIT
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
19:00
18 Νοε
B
BC
FIBA Europe Cup
Β
ΒΕΦ
19:00
18 Νοε
N
NEF
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΕ
19:30
18 Νοε
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
19:30
18 Νοε
Λ
ΛΆΙ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΟΥ
20:00
18 Νοε
Β
ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
20:00
18 Νοε
M
MAN
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
21:00
18 Νοε
ΠΡΟ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΌ
21:30
18 Νοε
Γ
ΓΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΙΓ
0 - 7
ΤΕΛ
Β
ΒΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΑΠ
1 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΩΣ
2 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
7 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Χ
ΧΙΛ
0 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΡ
5 - 0
ΤΕΛ
Δ
ΔΟΜ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΚ
1 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΕΩ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΓ
1 - 1
ΤΕΛ
B
BΌΡ
UEFA Nations League
Ι
ΙΡΛ
3 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
UEFA Nations League
Ι
ΙΣΡ
1 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΥΣ
UEFA Nations League
Π
ΠΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΟΥ
UEFA Nations League
Β
ΒΟΣ
2 - 1
ΤΕΛ
Ρ
ΡΟΥ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΑ
2 - 3
ΤΕΛ
Π
ΠΟΡ
UEFA Nations League
Δ
ΔΑΝ
2 - 3
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| 18/11 - 00:09
Πλήρωσε τα 18 επιθετικά ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός – Τον «λύγισε» η Βίρτους στην Μπολόνια!
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμη και με οκτώ πόντους, ό...
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